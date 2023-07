Irene Rosales y su cómplice baile con Kiko Rivera para celebrar su recuperación

Hace unos días, Kiko Rivera se sometía a un cateterismo después de sufrir un nuevo bache de salud. Un complicado momento que provocaba que él y su madre, Isabel Pantoja, enterraran el hacha de guerra. Días después, el hijo de la tonadillera se encuentra en perfecto estado, recuperándose en casa junto a los suyos. En concreto, este fin de semana, el DJ ha presumido de su buen estado de salud protagonizando un sensual baile con su mujer, Irene Rosales.

Kiko Rivera ha publicado un divertido momento que ha protagonizado junto a su mujer, Irene Rosales, este fin de semana bailando su nuevo tema. En concreto, podemos verles de lo más cómplices, compartiendo risas y viviendo cada segundo de la vida. "Cómo se mueve mi Irene y yo pa' comerme. ¿Te atreves hacerlo tú?", ha escrito el hijo de Isabel Pantoja. Se trata de unas imágenes en las que podemos ver que ambos están pasando por su mejor momento, a pesar del bache de salud que ha sufrido el dj.

No es la primera vez que vemos a Irene Rosales bailando el nuevo tema de su marido. De hecho, era este último quien presumía del sensual baile que hacía su mujer al lado de la piscina para celebrar el nuevo lanzamiento. Una vez más, la que fuera colaboradora de televisión ha dejado claro que está muy unida al padre de sus hijas y es su mayor apoyo.

Kiko Rivera, dispuesto a cuidarse para mejorar su salud

Nada más recibir el alta hospitalaria, Kiko Rivera sorprendía a todos al compartir en sus redes sociales que había salido a correr para ponerse en forma. El hijo de Isabel Pantoja no quiere volver a tener un susto en su salud y por eso quiere ponerse las pilas. Ha cambiado su estilo de vida por completo, algo que se ha convertido en su prioridad. De la misma manera, era el DJ quien lanzaba un comunicado en sus redes sociales en el que mandaba un mensaje envenenado a todos aquellos que se han preocupado por su estado tras haber estado meses sin tener relación. Esto no le ha gustado nada y les ha pedido que no hablen de él y se dediquen a hablar de sus vidas.

Una clara indirecta a su hermana, Isa Pantoja, que reaparecía en televisión para hablar de cómo se encontraba su hermano. "Con mi hermano no tengo relación por razones obvias, pero estoy enterada. Lo importante para mí es que esté bien, me informa mi madre, me informa de todo y con ella es con la que tengo contacto", aseguraba.