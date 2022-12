Jorge Pérez está pasando su Navidad más diferente. Sigue intentando superar junto a su mujer, Alicia, el bache que han pasado en su relación tras la publicación de las imágenes del colaborador de televisión en actitud cariñosa con Alba Carrillo. Este ha preferido no pronunciarse en los platós de televisión, que era su medio de trabajo, y está centrado en arreglar las cosas con su mujer. Pero, ¿cómo están llevando estas semanas tan duras?

Están siendo unas semanas muy familiares. Jorge está dedicando su tiempo a estar en casa y arreglar las cosas con su mujer. Sin embargo, hace unos días tuvieron un encuentro con Isabel Rábago, que ahora ha desvelado cómo se encuentra la pareja: «Les vi hace dos noches y la verdad es que están bien, les vi unidos, compenetrados. Lo tienen superado ya», ha empezado explicando con una sonrisa en el rostro. No puede negar que está feliz de ver a sus amigos unidos de nuevo.

Aunque están pasando las Navidades fuera de Madrid, Jorge y Alicia tuvieron que venir para llevar a su hijo a urgencias. «Han estado en Madrid un día y medio, pero les vi muy bien. Jorge está sin barbas. Comieron y fueron capaces de mantener una conversación normal», ha continuado.

La pareja parece estar superando el bache en su relación

Además, no dudó en desvelar las intenciones de Jorge Pérez. Después de semanas sin pisar un plató de televisión, este pretende volver al trabajo, algo que es muy sorprendente: «Jorge ha pasado un tsunami, me manifestó su intención de volver a trabajar si la productora y los programas están de acuerdo. Eso no implica hablar. Hay temas de los que tiene prohibidos hablar», aclara Isabel.

Han sido unas semanas complicadas e Isabel lo ha notado al reencontrarse con ellos: «Jorge es el que peor lo ha pasado. Alicia me sorprendió, era la primera vez que se maquillaba. Ella da una apariencia de estar entera, pero lo lleva por dentro», ha reconocido deseosa de que atraviesen ya este bache y vuelvan a estar como siempre.

Una Navidad complicada

Alicia Peña y Jorge Pérez está viviendo su Navidad más complicada. La mujer del Guardia Civil no dudó en volver a Instagram para enseñar cómo había celebrado su Navidad más difícil. Y el plan era de lo más hogareño y familiar. No solo ha habido tiempo para comer y hablar de los buenos propósitos y los deseos para el 2023. Alicia ha encontrado ratitos para estar con sus hijos. Desde el salón de su casa, esta enseñaba que no hay nada como sentarse en el sofá para dormir una siesta mientras el ambiente se hace mucho más cálido gracias a una chimenea encendida.

La pareja ha querido disfrutar de planes divertidos con sus hijos, que son su principal motor. Las tardes las han pasado jugando a juegos de mesa en el salón de casa. «Juegos y más juegos. Familia», escribía Alicia Peña junto a una foto de lo bien que se lo han pasado. Han estado instalados en una casa en Cantabria, la tierra de Jorge. Parece que la familia ha querido mostrar normalidad y ha viajado hasta el norte para reunirse con los padres del Guardia Civil.