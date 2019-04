Eugenia Martínez de Irujo ya se besa en público con Narcís Rebollo

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo están muy enamorados y no dudan en mostrarlo públicamente. No solo porque no se separan y acuden juntos a todos los eventos públicos a los que les invitan, también por las publicaciones que se dedican a través de las redes sociales.

Aunque el presidente de Universal Music en España y Portugal no es muy de compartir momentos con su pareja, Eugenia Martínez de Irujo sí demuestra con regularidad su amor por el empresario a través de Instagram con bonitas declaraciones. Eso sí, nunca se había atrevido a besar en público a Narcís y mostrarlo en las redes. Hasta ahora…

Y es que la hija de la duquesa de Alba acaba de compartir un beso con Narcís Rebollo en su Instagram, una instantánea que ha acompañado con un “Te quiero” y un emoticono en forma de corazón. La foto ha conseguido casi 5.000 likes en apenas tres horas, así como numerosos comentarios.