La "inseguridad" de Rodolfo Sancho con la investigación policial del caso de Daniel Sancho

Rodolfo Sancho está completamente abatido. El reputado actor está arropado por su mujer, Xenia Tostado, quien ha emitido un comunicado expresando el miedo que siente y dejando claro que su mayor prioridad es la hija que tienen ambos en común, Jimena. "No sabemos si estamos seguros", admite la actriz. Ante esto, se ha hecho pública la inseguridad que tiene el padre de Daniel Sancho y el resto de su familia ante la investigación policial que se está haciendo en Tailandia. Es por eso que la defensa del chef podría dar un giro de 180 grados en los próximos días.

José Ángel Leiras ha revelado en 'Fiesta' cómo se encuentra Rodolfo Sancho con la investigación policial que está sobre la mesa. "No se siente del todo seguro. No vamos a entrar en el motivo porque es algo ya de la defensa. Están viendo si en los próximos días van a realizar algún tipo de actuación al hilo de esta inseguridad que siente la familia", explica. A este respecto, el periodista reconoce que tiene la sensación de que el abogado que ha contratado la familia en Tailandia "está de paso". "Viendo la estrategia, me imagino que ese abogado no será el que se encargue del caso", opina.

El Despacho Jurídico contratado por Rodolfo Sancho y su expareja, Silvia Bronchalo, también ha puesto en tela de juicio la investigación policial. La letrada Carmen Balfagón hace hincapié en que detrás de los hechos y la confesión de Daniel Sancho debe haber algo más. Se basa en la información a la que ha podido acceder y tras ver algunas imágenes de los escenarios del crimen. "Hay cosas que no pueden ser, un cadáver cuando es cadáver, la circulación sanguínea ha terminado, no está bombeando el corazón. Que no esperen que pase como en las películas americanas que forraban la habitación de plástico. La defensa está muy limitada en la actuación. He tenido acceso a las fotos porque hay unas piezas cortadas y otras desmembradas", llegó a explicar la letrada. De la misma manera, también señalaba que el caso había dejado de ser "policial" y había tomado ya el nivel de "político".

Daniel Sancho permanecerá aislado

Esta próxima semana será decisiva para Daniel Sancho, que permanece en el módulo hospitalario de la cárcel Koh Samui cumpliendo con el protocolo anti-covid. Será el próximo jueves, 17 de agosto, cuando el hijo de Rodolfo Sancho termine el periodo de aislamiento. Según lo establecido, pasaría a una celda para convivir con otros presos. Sin embargo, la policía tailandesa ha tomado otra decisión. En concreto, el chef permanecerá aislado en el módulo en el que se encuentra por riesgo de suicidio o agresión por parte de otros presos.