Reconocida periodista en Andalucía, con una larga y exitosa trayectoria, Inmaculada Casal (58) todavía ha obtenido mayor notoriedad tras hacerse pública su relación con María del Monte (61). Hace unos días recibía la Medalla de Sevilla por su trabajo apoyando su tierra y, en el plano personal, está a punto de cumplir su primer aniversario de boda con la cantante. Un momento de plenitud en todos los aspectos, del que nos habla sin tapujos en SEMANA.

¿Cuál es la noticia más bonita que has dado en estos 35 años de profesión?

Con las bodas he disfrutado mucho, como la última de la duquesa de Alba, y también recuerdo con mucho cariño la de la Infanta Elena, porque no fueron solamente bodas tradicionales, fue ver cómo Sevilla y Andalucía se volcaban.

¿Y la más triste?

Una de ellas fue la muerte de Rocío Jurado.

¿Cuál ha sido la enseñanza más importante que te ha dado tu profesión?

Nunca olvido que esto es un trabajo en equipo y el periodista sin equipo no hace nada, y más en la televisión.

Hace un año te convertiste en noticia por tu vida privada, subiste a un escenario en el que María estaba dando el pregón del Orgullo, ¿te alegras de haberlo hecho?

Si subiendo al escenario y haciendo pública una relación, bueno mejor dicho oficial, porque era conocida aquí, contribuyo a normalizar y a que la sociedad vaya avanzando me siento feliz. Tenemos que ver la belleza de la diferencia. No le pongamos etiquetas a nada, ni a los hombres ni a las mujeres. Somos seres humanos y lo que tenemos que hacer es avanzar.

¿Crees ahora que tardaste demasiado en hacerlo?

No, porque yo no sentí nunca la necesidad. Pero en aquella ocasión mi pareja estaba dando un pregón, estaba pregonando su amor y su implicación, si das el pregón del Orgullo tienes que identificarte. Surgió espontáneamente, porque ella nunca tiene nada preparado.

¿Podríamos veros a María y a ti trabajando juntas?

Muchas veces hemos trabajado juntas, aunque en pantalla ambas no, pero nunca se sabe. Yo soy periodista y ella es una excelente comunicadora, para mi es la mejor, porque además de cultura tiene soltura y espontaneidad.

En julio celebráis vuestro primer aniversario de boda.

Bueno, es que cuando la gente me felicita digo ¡pero si llevamos ya 24 años juntas!

Las dos recibís mucho cariño del público.

Creo que es porque el respeto empieza por uno mismo, siempre hemos respetado el trabajo de todos y, por supuesto, el de los compañeros de prensa.