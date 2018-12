Inma Cuevas, tras la muerte de Chiquetete: “Ha muerto solo”

Hace tan solo una semana, Inma Cuevas, la supuesta amante de Chiquetete, protagonizaba un desafortunado incidente en el tanatorio S-30 de Sevilla donde descansaban los restos mortales del artista.

Leer más: La amante de Chiquetete, expulsada del tanatorio por Carmen Gahona

Carmen Gahona expulsaba a gritos a Inma que se había acercado para mostrar sus respetos por el artista. “Yo soy una señora y he venido porque me he enterado y es muy amigo mío”, explicaba entonces. La protagonista de los hechos ha ofrecido una entrevista en el programa Socialité donde además de hablar de este tema, también ha tratado otros temas.

“Fui al tanatorio porque debía ir”

Comienza la entrevista explicando la razón por la que acudió al tanatorio y asegura que tenía que ir. Cuenta que, a pesar del altercado, pudo ver a Chiquetete: “Estaba guapísimo con un traje de chaqueta, parece que tenía 20 años menos”. Fue entonces, cuando según Inma recibió la mirada de Carmen Gahona: “No es el momento ni el sitio”, le dijo.

Una despedida agridulce

“No le han hecho ni un homenaje y tampoco le han enterrado en Sevilla cuando él es de Triana. Le han quemado, a los gitanos no les gusta que les quemen, y encima en Carmona”, añade. “Qué pena si Antonio levantara la cabeza”, zanja.

Unas polémicas declaraciones

“Él necesitaba calor, lo que Antonio no ha tenido. Antonio ha muerto solo, muy triste”, ha contado en Mediaset.

Las últimas palabras de Antonio

Según esta, Chiquetete un día le cogió la mano y le dijo que su sueño era retirarse de la música con sus hijos. “Esa pena se la ha llevado”, añade.

La relación con Isabel Pantoja

Inma también afirma que Chiquetete quería reconciliarse con su prima, Isabel Pantoja, pero que se lo impedía Carmen Gahona.

La prueba de su relación con Chiquetete

Asegura que tiene fotografías con Chiquetete, pero que forman parte de su álbum más personal y no desea lucrarse de este recuerdo. “No voy a ir ningún programa a lucrarme y hablar de una persona la cual no puede defenderse”, afirma.

Más contenido .....