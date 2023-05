Inma Cuesta y su novia acaban de convertirse en madres por segunda vez. De momento, no se ha pronunciado sobre su nueva maternidad

Inma Cuesta está de enhorabuena. La actriz valenciana ya ha dado a luz a su segunda hija, fruto de su relación con su novia, Ángeles. Inma y su pareja han dado la bienvenida a su bebé cuatro años después de estrenarse en la maternidad con su primera hija, según ha informado este lunes Divinity. Por el momento se desconoce tanto el sexo como el nombre que han elegido para el recién nacido.

La popular actriz no se ha pronunciado de manera directa sobre esta feliz noticia. Un hecho que no es de extrañar, ya que la artista siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de su vida personal. Siempre se ha mantenido en su firme decisión de no exponer cualquier aspecto que tenga que ver con su vida privada, incluida su pareja, cuya identidad siempre ha preferido mantener en secreto. De hecho, nunca la ha presentado públicamente ante los medios de comunicación.

Inma Cuesta anunció que estaba embarazada el 1 de enero de 2023

Fue a principios de enero de este año cuando Inma Cuesta compartía una imagen anunciando que estaba embarazada. "Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad", escribía en sus redes sociales dando así la bienvenida al 2023. Una feliz noticia que recibió un sinfín de reacciones, pues era la primera vez que Cuesta daba una información sobre su vida personal. A pesar de ser muy discreta, ese momento era la ocasión perfecto para que hacer la excepción. Este ha sido el primer embarazo para la intérprete, que ya es mamá de otra niña, fruto de una fecundación in vitro realizada en 2019.

Siempre muy discreta sobre su vida sentimental, ha hecho algunas excepciones a lo largo de los años

A pesar de que Inma Cuesta ha logrado blindar por completo a su desconocida pareja, algunos medios apuntan a que trabaja como guionista y productora de cine y televisión. La valenciana siempre ha mantenido su relación sentimental en un ámbito privado y nunca ha compartido ninguna imagen junto a su novia pero sí que ha hecho declaraciones al respecto. Cuando le dieron el Premio Ciudad de Alicante dedicó el galardón a su chica. "A mi amor por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más".

Además, durante el pasado día del Orgullo Gay también se pronunció sobre su sexualidad. "Crecí sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de mi adolescencia. En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad. Hoy día Internacional del Orgullo, conmemoramos a løs que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria. Aquí estaremos nosotrøs y nuestrøs hijøs para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todøs. Con todo mi AMOR. Feliz ORGULLO!".