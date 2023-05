Íñigo Onieva ya tiene traje de novio: todos los detalles de su outfit para la boda con Tamara Falcó

Íñigo Onieva ha encontrado su traje de novio. Te contamos cuál será su look para su boda con Tamara Falcó el próximo 8 de julio.

Aunque Tamara Falcó bromea con sus íntimos sobre lo gafada que está su boda, no ha sido fácil capear cada uno de los escollos que se ha encontrado en su futura boda con Íñigo Onieva. Afortunadamente en tiempo récord ha encontrado un diseñador para su vestido, de hecho, ya ha podido ver un boceto que dicen que "le ha fascinado". Feliz porque todo vuelva a encauzarse, lo cierto es que pocos han reparado en el traje que ha elegido el novio. La pareja de la aristócrata también se hará un traje desde cero y como todo outfit tendrá sus peculiaridades, las cuales te desgranamos a continuación.

Precisamente su etiqueta será la que marcará la del resto. Si lleva chaqué o no puede influir en el look del resto de invitados, tal y como revelaba el encargado de vestir, por ejemplo, a Julio José Iglesias. Si bien ha tratado de mantener el secreto el nombre de su diseñador para evitar que se filtren algunos datos de su vestimenta, hay algunos puntos que se han descubierto sin que él pudiera impedirlo. Íñigo tenía muy claro ciertos requisitos, hecho que se ha hecho evidente en su elección.

Todos los detalles del traje de Íñigo Onieva

"Desvelaré quién es el diseñador el día en que nos casemos", decía este martes 23 de mayo a '20 minutos' sin saber que horas después se sabría parte de cómo iría vestido. Después de viajar a Lourdes y verse entre varios peregrinos se ha sabido que recientemente ha encontrado su traje de novio para el cual, al igual que Tamara, ha recibido tanto propuestas como de "firmas nacionales como internacionales". Pero, ¿qué llevará el próximo 8 de julio para su boda? "Chaqué clásico, levita, pantalón recto, no lleva estampados ni florituras. Está previsto que sea de color azul", han explicado en 'El Programa de Ana Rosa'. Una opción que no habría convencido a colaboradores como Alessandro Lequio, quien está convencido de que "es hortera comprarse algo para la boda" y no elegir algo de "toda la vida" de tu armario.

Tamara Falcó, por su parte, ha elegido a Carolina Herrera ya que es "admiradora, amiga y confía plenamente" en la firma. Tras la ruptura de su contrato con Sophie et voilà ella y su equipo se han puesto las pilas para encontrar un plan B que estuviera a la altura de las circunstancias, eso sí, lo ha encontrado en Nueva York. Fue este fin de semana cuando hizo las maletas a la ciudad de los rascacielos para hacer un viaje relámpago y reunirse con el equipo creativo de la marca. "Cuando se produce la ruptura recibe unos dibujos de inmediato con una propuesta que Wes Gordon, director creativo, le hace. Los dibujos le fascinan", han explicado en el citado programa. Tendrá que dar su punto de vista, pero por fin "tiene el vestido de sus sueños", según cuenta quien la conoce.