Íñigo Onieva vuelve a ser protagonista de la actualidad por culpa de su nueva situación laboral. El empresario, que está a punto de dar el 'sí, quiero' a Tamara Falcó, acaba de recibir la noticia más dura. Y es que se ha quedado sin trabajo en Tatel y Totó, dos conocidos restaurantes de Madrid, donde ejercía como Relaciones Públicas. Ahora, el propio Onieva ha querido dar su versión de los hechos.

SEMANA se ha puesto en contacto con una persona muy cercana al novio de Tamara Falcó. Alguien de su total confianza que nos ha explicado la versión oficial del propio Onieva. Según ha aclarado este, en boca de su mano derecha, "la situación real es que después de dos años en el grupo, su proyección era muy limitada. En las últimas semanas le propusieron que desempeñara un cambio de funciones sin tocar los términos económicos". Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y "se ha resuelto el contrato de forma amistosa y sin ningún de problema".

No se ha llegado a un acuerdo entre empresa e Íñigo Onieva

Además, añaden que Íñigo Onieva no se queda sin trabajo, ya que se encuentra inmerso en un proyecto personal de restauración muy bonito "que se inaugurará a principios de 2024". Mientras sigue cumpliendo con el resto de sus proyectos profesionales, el empresario ha tomado la decisión de disfrutar de unos días en el santuario de Lourdes en Francia, hasta donde ha viajado solo, sin la compañía de su prometida.

Esta pasado martes era Belén Esteban la que ofrecía la noticia: "A Íñigo Onieva le han despedido del restaurante y de la discoteca de las que era relaciones públicas". El empresario recibió la noticia hace apenas unos días. "Le han dicho que no vuelva a Tatel y Totó, donde ejercía como Relaciones Públicas. No sé qué habrá pasado, pero me han dicho que ya no trabaja ahí", ha explicado la colaboradora de 'Sálvame'.

Lleva unos días en Lourdes, santuario francés

Este duro golpe profesional llega justo cuando Íñigo Onieva ha tomado la decisión de viajar a Lourdes para hacer una peregrinación. El prometido de la marquesa de Griñón ha sido cazado en el santuario francés. Esta escapada del empresario ha coincidido con el viaje exprés de Tamara Falcó a Nueva York para verse con Carolina Herrera, que podría ser la que le va a diseñar su traje de novia para el 8 de julio. Eso sí, ha sido un viaje exprés, ya que este mismo martes tenía que cumplir con una cita laboral en Ibiza junto a una marca con la que trabaja desde hace años.

Estamos seguros de que están siendo unos días para meditar con él mismo. El hecho de que se haya quedado sin trabajo podría haberlo animado a viajar hasta este santuario y coger fuerzas de cara a las semanas duras que quedan antes de su boda. Esta mala noticia llega después de que su prometida se haya quedado sin vestido de novia tras la ruptura de contrato por parte de las diseñadoras de Sophie et Voilà. Eso sí, ella ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo vestido. Hasta el día de la boda quedan todavía unas semanas. ¿Tendrán que lidiar con más inconvenientes?