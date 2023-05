Íñigo Onieva tiene plan B: abrirá un restaurante el próximo año

A veces se necesita un empujón. Esto es lo que ha debido pensar Íñigo Onieva al no llegar a un acuerdo con Tatel, la empresa para que él trabajaba como relaciones públicas desde hace dos años. Mientras su entorno desvela a SEMANA que no habían llegado a un pacto económico entre el grupo y él tras pedirle nuevas funciones por el mismo sueldo, se ha descubierto cuál es su nuevo proyecto. Después de su repentina salida, el novio de Tamara Falcó ha tomado la decisión de montar un restaurante en solitario.

Amante de la gastronomía al máximo, el futuro marido de Tamara Falcó no puede estar más ilusionado. Aunque no tiene previsto abrir el local hasta el mes de enero, tiene grandes ideas que llevará a cabo y está seguro de que funcionará, tal y como ha explicado Informalia. Si bien a su lado estará Tamara Falcó ya como esposa, quien le aconsejará en todo este proceso, no será parte del negocio. Íñigo Onieva quiere hacerlo por sí solo y sin ayudas, demostrándose a sí mismo que puede hacerlo.

Tanto Tamara como su familia le apoyan en este negocio, el cual dada su repercusión mediática tendrá mucha clientela. Él está convencido de que sus conocimientos y su experiencia en la hostelería le servirán para que los números sí le cuadren y pueda vivir de un trabajo que le hace feliz. Ha viajado mucho, ha probado diferentes sabores y, sobre todo, ha visto el funcionamiento de un restaurante desde dentro. Esto es lo que le ha llevado a sentirse capaz y con ganas de comenzar algo desde cero con su verdadera esencia.

La noticia de su despido saltaba a los medios este martes 23 de mayo. Cuando tan solo quedan unas semanas para que se case con la aristócrata, Belén Esteban descubría su nueva situación laboral. Esta revista ha hablado con gente de su entorno, el cual nos ha ofrecido la versión de Íñigo: "La situación real es que después de dos años en el grupo, su proyección era muy limitada. En las últimas semanas le propusieron que desempeñara un cambio de funciones sin tocar los términos económicos (...) Se ha resuelto el contrato de forma amistosa y sin ningún de problema".

Esta fuente nos aseguraba que estaba inmerso en un proyecto personal de restauración muy bonito "que se inaugurará a principios de 2024". El empresario está convencido de que los sueños se cumplen y hará lo posible porque así sea, de hecho, se centrará en los preparativos una vez vuelva de la luna de miel. Ahora ha viajado unos días a Lourdes, una escapada que ha sido posible compaginar al tener trabajo en este momento.