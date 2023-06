Íñigo Onieva se va de despedida a Budapest: sus otros dos viajes pendientes antes de la boda con Tamara Falcó

No se suele apurar tanto, pero los amigos de Íñigo Onieva han roto cualquier regla. El novio de Tamara Falcó estará muy pronto de despedida, no siendo solo una la que le han organizado sus amigos. Lejos de querer mezclar grupos, el joven tendría hasta tres viajes sorpresa junto a sus confidentes y serán tanto en España como fuera de nuestras fronteras, pero ¿cuáles son los destinos por los que se han decantado? Mientras uno de ellos será una isla, en concreto Menorca, donde tienen previsto pasar poco más de un fin de semana, otro de ellos ha sido Budapest. Dos periplos con los que quieren que la pareja de la aristócrata desconecte y disfrute al máximo, aunque hay un tercer viaje que está repleto de incógnitas y que despierta una mayor curiosidad.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que estaba todo pensado para viajar a Argentina los tiempos con los que juegan han hecho imposible que eso suceda. Está prohibida la asistencia de las parejas, las cuales, por cierto, ni siquiera conocen cuál es el lugar que piensan visitar en la tercera y última despedida de Íñigo Onieva. Así lo han revelado en 'El programa de Ana Rosa', donde han explicado los planes y alternativas que están sobre la mesa para dejar boquiabierto a Íñigo. Una hoja de ruta de la que han preferido mantener parte en secreto, evitando así que se filtren todos los detalles de la celebración que debería pillar de improviso al novio.

Fue este fin de semana cuando saltó a los medios su periplo por Budapest, donde llegó en un vuelo low cost y donde se espera que no suceda nada parecido a lo acaecido en el Festival Burning Man, fiesta donde fue desleal y que, además, provocó la cancelación de su compromiso. Sin querer llamar la atención, por el momento, no se ha enfundado en ningún disfraz, quizás intentando no llamar la atención.

Nada que ver con la despedida de Tamara, la cual terminó en Lourdes, aunque hubo momentos para todo. La hija de Isabel Preysler reveló algunos detalles al respecto en 'El Hormiguero', donde explicó que "le querían vestir de bacalao", disfraz al que no cedió y que le hicieron un test de compatibilidad que superó sin dificultades. Además cenó en un restaurante con temática de manicomio y fue testigo de un striptease, pero ¿qué habrán pensado los amigos de Íñigo para entonces?

El próximo 8 de julio será el gran día para los novios, cita a la que asistirán rostros conocidos y donde habrá muchas sorpresas para los invitados. Uno de los secretos más esperados sin duda es el vestido de Tamara, el cual ha traído cola tras romperse el contrato que tenía con dos diseñadoras para su confección.