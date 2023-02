Están siendo meses muy convulsos para Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que han visto como su relación y su reconciliación ha acaparado muchos titulares y horas de televisión. Este mismo jueves 16 de febrero, el empresario ha querido acompañar a su novia en uno de los días más importantes de su carrera como diseñadora. Ambos han acudido juntos al desfile de Pedro del Hierro x TFP by Tamara Falcó que ha tenido lugar en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid que se está celebrando estos días. Ambos han posado juntos en el photocall, convirtiéndose en los protagonistas absolutos del pabellón de IFEMA. Sin embargo, Íñigo Onieva se ha visto sobrepasado por ser el centro de atención y ha tenido que abandonar el photocall.

Íñigo Onieva ha querido acompañar a Tamara en su tarde. Sin embargo, cuando ha llegado el momento en el que la prensa hacía preguntas a la diseñadora, él ha decidido apartarse y mantenerse en un segundo plano. En su rostro se plasmaba el agobio que sentía por estar expuesto ante decenas de cámaras y micrófonos, que no se querían perder la primera aparición pública de la pareja después de darse una segunda oportunidad y retomar los planes de boda. "Me hace mucha ilusión que Íñigo me haya acompañado esta tarde", decía ella. Por su parte, el diseñador de coches ha decidido apartarse a un lado y tomar un poco de aire antes de sentarse en el front row para disfrutar del desfile junto a su prometida.

Íñigo Onieva intenta mantenerse a un segundo plano en el evento de su novia

El empresario ha intentado pasar desapercibido sin mucho éxito. En el vídeo que hay a continuación se puede ver lo incómodo que se siente cuando las cámaras se le acercan y le preguntan por su relación con Tamara Falcó y con el bonito gesto que ha tenido acompañándola al desfile de su propia colección. Tal y como se puede ver en el vídeo, intenta evitar a toda costa la pregunta de la prensa, mantenerse a un segundo plano y dejándole todo el protagonismo a su prometida.

Vídeo: Europa Press

Tras las preguntas de la prensa, Tamara Falcó se ha sentado en primera fila para disfrutar del desfile acompañada para su prometido. Aunque parecía en un primer momento que él se había marchado intentando alejarse del foco, tan solo se había apartado momentáneamente para recuperar el aliento y estar junto a ella en su gran tarde como diseñadora. A lo largo del desfile, ambos se han mostrado muy cómplices y él ha estado muy pendiente en todo momento de Tamara Falcó. Sonrientes, cómplices y repletos de carantoñas. Así ha sido la primera aparición pública de la pareja de tortolitos tras confirmarse su segunda oportunidad.

Tamara Falcó habla en su primera aparición pública junto a su prometido

Mientras que Íñigo Onieva se mantenía alejado del foco mediático en el photocall, Tamara Falcó no ha dudado en hablar de cómo lleva los preparativos de su boda, que finalmente se celebrará el próximo 8 de julio: "Estoy muy bien, con todos los preparativos de la boda. Está siendo emocionante. Tenemos muchos equipos detrás que nos están ayudando, así que guay, yo creo que va a salir todo muy bien. Espero que no llueva. Íñigo se está implicando en todo. Me ha intentado sacar información de mi vestido, pero no pienso decir nada sobre mi vestido", ha empezado diciendo la diseñadora, que se mostraba muy feliz.