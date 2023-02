Íñigo Onieva revela qué chef con 5 estrellas Michelín se encargará de su menú de boda

Íñigo Onieva y Tamara Falcó están con la cuenta atrás de cara a su boda. En tiempo récord tienen que organizar cada detalle de su boda, el cual está previsto para el próximo 8 de julio. El vestido está en marcha, el lugar del enclave poniéndose a punto y ahora ha tocado el momento de elegir el chef que se encargará de sorprender a los invitados en cuestiones culinarias. Ha sido el propio Íñigo el que ha confirmado que en su visita a Bilbao han conocido a quien elaborará el menú, eso sí, no es apto para todos los bolsillos. Se trata de Azurmendi, el estrella Michelín de Eneko Atxa en el que acaban de comer en Bilbao, restaurante que cuenta con un menú degustación, cuyo precio está fijado en 600 euros por persona.

Vídeo: Europa Press

Tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva son grandes amantes de la gastronomía, por lo que estaba más que claro que iban a elegir a alguien a la altura de las circunstancias. Una elección culinaria que se autodefine como "una experiencia estacional para los cinco sentidos" y en la que nadie duda que darán rienda suelta a su talento. Allí han podido degustar algunos platos como huevo trufado u otros como 'el invernadero', formado por espárrago, manzana fermentada, huevos y queso carranza cara negra, entre otros. Eneko tiene acumuladas 5 estrellas Michelín y su restaurante forma parte del ranking de los 50 mejores del mundo, según 'The World's Best Restaurants', la cual ha sido actualizada hace poco y cuyo dato deja ver que no todo el mundo se lo puede permitir. Además, su agenda está muy ocupada, por lo que no ha sido nada fácil para ellos encontrar un día en el que Eneko y su equipo de confianza estuvieran libre para una cita tan importante para los novios.

No es la primera boda en la que esta empresa estará presente. El chef ya ha creado otros menús, convirtiéndose en un servicio de catering de lujo que cocina en directo para ti. Aseguran tener 10 años de experiencia y, además, dicen tener un equipo de profesionales y asesores que se ocupara de cada cosa que pueda preocuparte. "Supervisaremos cada detalle con especial cariño, profesionalidad y dedicación", deslizan. Un diseño a medida repleto de sorpresas y en el que la aristócrata pretende involucrarse al máximo. Cabe recordar que Tamara estudió en la escuela Cordon Bleu, por lo que tiene muchos conocimientos acerca de sabores, simbiosis y con fórmulas para arriesgar en la cocina, al igual que Íñigo que ha sido cliente de grandes restaurantes de diferentes puntos del mundo.

Además, Eneko es muy amigo de alguien muy cercano a Tamara, por lo que se sobreentiende que viene recomendado por alguien en el que la familia de Tamara confía al cien por cien. Él trabajó mano a mano con Martin Berasategui en el año 1994, una coincidencia que fue el inicio de una amistad y cuyo vínculo a día de hoy se mantiene. Berasategui fue el profesor de Tamara Falcó justo antes de presentarse en 'Masterchef Celebrity' y quien sin duda le ayudó para convertirse en una justa ganadora, programa que ofreció una nueva visión de la hija de Isabel Preysler.