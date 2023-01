Íñigo Onieva está feliz. Cuatro meses después de su ruptura con Tamara Falcó ha conseguido que esta lo perdone. Y ambos se han dado una segunda oportunidad. Desde que la marquesa de Griñón confirmara que han vuelto, la prensa gráfica anda detrás del madrileño. El pasado jueves reconocía que está encantado con esta reconciliación: «Estoy muy feliz», decía, sin ocultar lo contento que está tras haberla recuperado. Este jueves, Día de Reyes, ha vuelto a hablar del tema. «Estamos muy felices», reconoce.

Lo cierto es que para el diseñador de coches y relaciones públicas de discotecas y restaurantes es un día especial. Hasta el momento, que sepamos, no se ha encontrado con Tamara. Esta mañana se le vio salir en solitario de su piso en el centro de Madrid, pero quizás se vean más tarde. El jueves, víspera de Reyes, Onieva se negaba a aclarar si pensaba reunirse con ella: «Nada que decir«.

Lo que sí ha pedido este día de fiesta es una tregua para sus familiares, que no desean responder a más preguntas a los medios sobre su reconciliación. «Dejad a mi familia porque no quieren saber más de la prensa. No quieren saber nada», reclama.

Tal y como ha trascendido, el pasado 31 de diciembre después de las uvas, Íñigo Onieva se reencontró con Tamara en el hogar familiar. Acudió a la casa de Isabel Preysler para verse con ella después de que esta le dijera que podía acercarse si quería. Ese día, la ‘Reina de corazones’ no estaba en su residencia, ya que ha viajado para estar junto a su hija Chábeli y su familia en Miami. Por este motivo, el joven llegó a verse las caras con su suegra en una cita que fue clave para la reconciliación. Hasta el momento, la socialité se mantiene muy escéptica sobre lo que pueda pasar en el futuro en el noviazgo de su hija con Onieva. Espera que este «no vuelva a equivocarse» y prefiere esperar a que sea el tiempo quien decida si amos han dado el paso correcto.

De lo que no cabe duda es de que tanto Tamara como Iñigo Onieva están felices. Estos cuatro meses que han estado separados les han servido a los dos para reflexionar y hacer balance de lo sucedido: también han meditado sobre el amor que sienten el uno por el otro. Al final, los sentimientos han triunfado por encima de las traiciones y los engaños. La marquesa de Griñón está dispuesta a perdonar y su chico, por su parte, quiere poner todo de su parte para no cometer los errores que le hicieron perder a la mujer con la que quiere pasar el resto de sus días.

Hace apenas unos días, Onieva fue visto en una joyería de Madrid, donde permaneció unas dos horas. El joven acudió junto a tres de sus personas de confianza: sus dos hermanos y su madre, quizás para elegir una joya de cara a los Reyes Magos o para encontrar un nuevo anillo para la marquesa tras su reconciliación.

Cabe recordar que tras la ruptura, Tamara le devolvió a su novio el anillo de compromiso. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre esta pieza que, según se reveló, no era el anillo definitivo. Fue a finales del pasado mes de noviembre cuando la aristócrata recibió el anillo de pedida, una joya que él ha guardado a buen recaudo hasta que ha conquistado de nuevo a su pareja.