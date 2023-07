La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido en uno de los eventos del año por excelencia. Era el pasado sábado, 8 de julio, cuando el empresario y la marquesa de Griñón se consagraban como marido y mujer para así poner el broche de oro a una relación marcada por las polémicas a las cuales el ingeniero hizo referencia con un sentido mensaje dedicado tanto a su esposa como a su familia política.

Son muchas las ocasiones en las que el hermano de Alejandra Onieva se ha mostrado visiblemente arrepentido por los errores cometidos en el pasado. Unos fallos que hicieron sufrir tanto a la ganadora de MasterChef Celebrity como a sus seres queridos y de los que su ahora marido es absolutamente consciente, motivo por el que aprovechó para tomar la palabra y entonar el mea culpa, según ha podido saber ¡Hola!: "Querida familia política, os quiero pedir perdón de nuevo. Sé que en la pedida dijimos que el pasado se queda en el pasado, que miramos en el futuro, pero os he hecho sufrir por mis errores a todos vosotros y es algo que no me perdonaré y que compensaré cada día de mi vida", pronunciaba.

Íñigo Onieva, dispuesto a enmendar sus errores en su etapa matrimonial

Con esta reflexión, el marqués consorte de Griñón volvía a demostrar que no está entre sus planes el de repetir la infidelidad que cometió hace unos meses en el festival Burning Man y por la que su relación con Tamara se dinamitaba temporalmente. Sin embargo, la colaboradora de El Hormiguero optaba por dar una nueva oportunidad a su ahora esposo en Navidad, retomando así unos planes de boda que han marcado el transcurso del fin de semana en todos los rincones del país.

El momento más tenso de la boda de Tamara Falcó

Pero no todo fueron situaciones idílicas para la hija de Isabel Preysler en el día más especial de su vida. Según relataba Aurelio Manzano para Fiesta, Tamara se convirtió en protagonista de un desagradable momento que tuvo lugar durante el convite: "Después de la ceremonia, todo el mundo está comiendo, todo el mundo está sentado y de repente no se sabe por qué se levanta una persona que nadie conoce, una persona que es amigo de Íñigo", comenzaba explicando el tertuliano, para después entrar en más detalles: "Coge el micrófono y empieza a hablar, empieza a resaltar las virtudes de su amigo Íñigo diciendo ‘mi amigo es maravilloso, no os creáis lo que habéis visto, mi amigo quiere mucho a Tamara".

Ante esta confesión amistosa, el colaborador ha asegurado que la novia "se vio obligada a bajar la mirada" mientras que Onieva, por su parte, también cogió el micrófono para justificar sus actos pasados sin cerciorarse de que no estaba siendo un plato de buen gusto para su esposa.