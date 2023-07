Quedan dos días para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Es por ello que no resulta en absoluto extraño que las emociones estén a flor de piel entre los novios, habiendo admitido el empresario esto mismo durante su última salida por la capital. Y es que, el futuro marido de la marquesa de Griñón ha sido captado por los medios de comunicación en un momento en el que ha confesado estar nervioso a escasas horas de su gran día. Además, también ha asegurado tener ganas de reunirse no solo con sus más allegados, sino también con sus cuñados, Julio José y Enrique Iglesias: "Con ganas de ver a toda la familia", ha puntualizado. No obstante, el ingeniero ha querido aclarar que su traje será bastante "clásico, tampoco una locura", y que cuenta también con "unas cuantas camisas para el sudor", estando así totalmente preparado de cara al próximo 8 de julio.

Vídeo: Europa Press