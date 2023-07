Íñigo Onieva muestra los gemelos para su boda: con homenaje Tamara Falcó

¡Ha llegado el gran día! Tamara Falcó e Íñigo Onieva se convertirán en marido y mujer en unas horas. Un final feliz que llega este sábado, 8 de junio, después de hacer frente a varias idas y venidas en los últimos meses. La pareja se da el esperado "sí, quiero" en el Palacio 'El Rincón' y ante la atenta mirada de 400 invitados. A la espera de conocer todos los detalles de la denominada boda del año, ha sido el propio novio quien ha querido hacer público cuáles son los gemelos que va a llevar para su gran día.

De camino al Palacio 'El Rincón', Íñigo Onieva ha querido deleitar a todos sus seguidores con uno de los detalles más especiales de su boda. En concreto, se tratan de los gemelos que va a llevar para su gran día. Son personalizados, bañados en oro y con forma de T, en claro homenaje al nombre de la marquesa de Griñón, Tamara. Junto a la imagen, el empresario también ha querido hacer hincapié en lo mucho que quiere a la que en unas horas se va a convertir en su mujer.

Íñigo Onieva está viviendo con mucha tranquilidad este día. Antes de poner rumbo a 'El Rincón', el empresario ha recibido en su casa en el centro de Madrid a todos sus amigos. Han estado compartiendo risas y confidencias en sus últimas horas de soltero, antes de darse el "sí, quiero" con Tamara Falcó. La música no ha faltado y han pedido comida a domicilio para coger energía tras una noche de fiesta celebrando su preboda. Al salir de la vivienda, el futuro marido de la marquesa de Griñón ha reconocido que tenía muchas ganas de ver a la hija de Isabel Preysler vestida de novia.

Iñigo Onieva y el "mejor equipo" que forma con Tamara Falcó

No hay duda de que es el día más especial de sus vidas. Es por esto que nada más levantarse, Íñigo Onieva ha querido gritar a los cuatro vientos lo mucho que quiere a Tamara Falcó y ha puesto en valor el gran equipo que hacen juntos. "Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser mas feliz de tenernos el uno al otro para juntos hacer frente ante cualquier obstáculo de la vida. No existe mejor equipo, juntos nos completamos y obtenemos el equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene", asegura.