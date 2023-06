Íñigo Onieva no gana para disgustos. El futuro marido de Tamara Falcó ha vuelto a protagonizar una polémica, aunque en esta ocasión, no por su culpa. Y es que se ha visto envuelto en un lío después de que se haya filtrado su teléfono móvil en un chat de WhatsApp en el que le han incluido por error. Sin embargo, esto le ha provocado muchos problemas.

Pero, ¿qué ha pasado? Una empresa de hostelería ha creado un grupo de WhatsApp para promocionar sus servicios y sus productos. Entre los usuarios que ha metido en este chat estaba Íñigo Onieva, al que introdujeron por error. Su teléfono ha quedado a la vista del resto de personas que estaban en el grupo. El chat se ha cerrado en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde.

Su teléfono ha quedado a la vista de todos los miembros del chat

La empresa de hostelería ha cometido una gran equivocación. Y es que en lugar de mandar una newsletter promocionando sus productos y servicios, estos han creado un grupo de WhatsApp, donde han metido a numerosas personas del mundo de la hostelería. Entre ellos estaba el marido de Tamara Falcó, que tendrá ahora que tener cuidado, ya que su teléfono puede estar rulando por muchos teléfonos.

El error ha sido crear un grupo de WhatsApp y meter a muchas personalidades de la hostelería, entre los que estaban reconocidos y exitosos chefs de nuestro país. Por tanto, no solo ha quedado expuesto el teléfono de Íñigo Onieva, también el de otros personajes conocidos. Tras este percance, la empresa no ha dudado en pedir disculpas por los problemas que hayan podido ocasionar a todos los que han metido en ese chat sin querer.

La empresa ha pedido disculpas por el lapsus

Este error que ha jugado una mala pasada a Íñigo llega apenas unos días antes de que el empresario tenga que pasar por el altar. Su teléfono móvil lleva semanas está en ebullición, ya que todos sus familiares y amigos se ponen en contacto con él para confirmar o no su asitencia a la boda a través de sus teléfonos móviles. Este lapsus podría obligarlo a cambiar de número, un movimiento que ahora es más que desaconsejable.

Íñigo Onieva ha preferido no pronunciarse al respecto, pero estamos seguros de que este error no ha sido recibido bien por él. Está en una etapa de muchas emociones y el hecho de que tenga que cambiar de número de teléfono en estos momentos no le ayuda a calmarse. Esperamos que encuentre la mejor solución para que no reciba mensajes o llamadas de personas a las que ha llegado su contacto y que quieran hacer pasar un mal rato al empresario.

En pleno periplo de despedidas

Además, es la peor época para no tener teléfono móvil, ya que ha estado ya de despedida de soltero, pero aún le queda. Después de viajar a Budapest, Íñigo Onieva tiene pendiente viajar a Menorca con otro grupo de amigos, donde tiene previsto pasar poco más de un fin de semana. Sus amigos quieren que el empresario desconecte y disfrute al máximo de cara a su boda. El próximo 8 de julio será el gran día para los novios, cita a la que asistirán rostros conocidos y donde habrá muchas sorpresas para los invitados. ¡Estamos en plena cuenta atrás!