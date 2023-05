Íñigo Onieva, el apoyo de Tamara Falcó tras quedarse sin vestido de novia: "Se ha llevado un disgusto"

A tan solo dos meses de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la novia tiene que buscar un nuevo vestido de boda. Se conocía que la Marquesa de Griñón encargaba a Sophie et Voilá, una firma especializada en moda nupcial, para el diseño de sus vestidos de novia. Por sorpresa para todos esta misma mañana se publica un comunicado en el que las dos diseñadoras tras la firma, Sofía Arribas y Saioa Goitia, a través de su agencia de prensa confirmaron la "ruptura" del contrato con la colaboradora. Las peticiones de esta y la inspiración de un vestido de un diseñador francés expuesto en el Museo Metropolitan de Nueva York separaron a todas y llega ahora, después de ya haberse probado algún diseño, el fin del proyecto. Rápida y públicamente la novia se pronunciaba señalando la sorpresa que se había llevado por esta nota y lo desconcertada que se encontraba. Es su pareja ahora el que corrobora su versión, como puedes ver en el vídeo que traemos a continuación. ¡No te lo pierdas y dale al play para ver su reacción!

Vídeo: Europa Press

"Pues se ha llevado un disgusto, sobre todo porque se ha enterado a través de vosotros, a través de la prensa", confirma Íñigo Onieva. Los medios, como en este caso Europa Press, le esperaban en las calles de Madrid antes de marcharse en su moto. Aunque sí habló con ellos en esta ocasión, no desveló si finalmente existe el supuesto plagio, o no en el diseño que quería la hija de Isabel Preysler. Confirma que se ha enterado a través de la prensa de que, finalmente, tendrá que buscar un nuevo vestido. El enlace en El Rincón ya está más que en marcha y es una piedra en el camino: "El comunicado lo ha hecho Sophie et Voilá y así se ha enterado ella".

Íñigo Onieva: "Es una pena porque Tamara apostaba por llevar un vestido marca España"

La situación en la que se ha quedado tras la decisión de no llevar a cabo este vestido, al parecer "unilateral", es lo que más lamenta. "Una pena porque ella apostaba por su primera idea de llevar un vestido marca España, pero triste por la decisión que ha tomado Sophie et Voilá de comunicarlo de esta manera", desvela muy seguro. Sin embargo el tiempo corre y ya se ha puesto en marcha para conseguir el vestido de sus sueños. "Está viendo opciones, como dice ella la divina providencia", recuerda. Aunque "está triste" cree que "todo pasa por algo", incluido este contratiempo nupcial.