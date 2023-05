Íñigo Onieva disfruta de una importante reunión familiar sin Tamara Falcó

Queda muy poco tiempo para la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó y los movimientos de la pareja son observados con lupa. Mientras que la hija de Isabel Preysler ha puesto rumbo a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera para que le haga su vestido de novia, el empresario se reúne con su familia para disfrutar de uno de los días más importantes para su madre, Carolina Molas.

Este sábado, 20 de mayo, Tamara Falcó e Íñigo Onieva salían de casa al mismo tiempo, pero cada uno tomaba un camino diferente. Mientras que la marquesa de Griñón acudía a la boda de Lucía Domínguez, el empresario se desplazaba hasta la celebración del 60 aniversario de la empresa de la que su madre, Carolina Molas, es CEO. Ha sido él mismo quien ha compartido una imagen en la que se le puede ver de lo más feliz y orgulloso junto a su progenitora y sus dos hermanos.

La madre de Íñigo Onieva ofrecía a todos sus invitados un emotivo discurso por el 60 aniversario de la empresa de la que se puso al frente hace nueve años después de la muerte de su padre. Una reunión familiar que se produce a pocas semanas de que el empresario y la hija de Isabel Preysler se den el "sí, quiero". Eso sí, la gran ausente fue esta última puesto que no podía decir que no a la boda de Lucía Domínguez, una íntima amiga de la familia.

Tamara Falcó viaja a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera

Este domingo, Tamara Falcó, acompañada por su estilista Blanca Unzueta, ha abandonado su casa de Madrid para viajar a Nueva York y reunirse con el equipo de Carolina Herrera. En concreto, este lunes se reunirá con Wes Gordon, el director creativo de la firma, según ha publicado 'Vanitatis'. Hay que recordar que la firma Sophie et voilà rompió su acuerdo con la hija del fallecido Carlos Falcó y no estará detrás de la confección de su vestido de novia. Las diseñadoras aseguraba que no podían cumplir con "determinadas exigencias que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma". Sobre este tema, Iñigo Onieva se mostraba muy diplomático y aseguraba que eran cosas que podían pasar: "A muchas novias les pasará que le dejen o no le dejen tirados en mitad de una boda, no pasa nada. Es un altercado, un incidente, que se soluciona y listo". En este momento tan duro, el empresario está siendo uno de los grandes apoyos para la marquesa de Griñón.