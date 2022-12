Tras la separación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la ganadora de ‘Masterchef Celebrity’ y el madrileño han tomado rumbos distintos. Ella se ha refugiado en sus amigos, su familia y en su trabajo como colaboradora de ‘El Hormiguero’. Él, por su parte, ha optado por apartarse temporalmente del foco mediático. No por ello ha dejado su actividad en las redes sociales, donde estos días ha compartido fotos de su viaje al Camino de Santiago. Un periplo de carácter espiritual –casi tanto como el que hizo la aristócrata a Lourdes– del que Mario Vargas Llosa se ha pronunciado. Cuando le han preguntado si este periplo le parece un intento de reconciliación con a hija de Isabel Preysler, ha respondido: «Pues sí, yo creo que sí. Vamos a ver».

Vídeo: Europa Press

El Premio Nobel de la Literatura, siempre discreto en lo relativo a la vida sentimental de Tamara Falcó, ha dejado claro que si esta decide volver o no con quien fue su prometido no es asunto suyo: «A mí no me parece nada». Tampoco ha querido decir si está a favor o no de la reconciliación.

Hace apenas unas horas, Iñigo Onieva compartía con sus casi 100.000 seguidores su legada a la catedral de Santiago. Ataviado con ropa deportiva, un chubasquero enorme para protegerse de la lluvia y con dos bastones de caminar, el empresario se mostraba orgulloso del hito que ha logrado. El pasado lunes ponía fin a este importante reto personal, que le ha llevado a recorrer 120 kilómetros en apenas 5 días.

En un vídeo en el que ha resumido los momentos más importantes de su viaje se aprecia cómo a seguido un trayecto a pie desde la localidad de Muxía y la capital de Galicia. «El Camino provee», dice en su perfil de Instagram. A lo largo de estos cinco días, seguro, ha tenido tiempo de reflexionar sobre la vorágine que ha vivido desde que se destaparon sus infidelidades con otras mujeres, apenas unas horas después de anunciar su compromiso de boda con Tamara Falcó. En este breve tiempo, la lluvia, el frío y la soledad han sido sus compañeros de viaje. Al igual que hacen otros peregrinos cada años, ha optado por hacer este recorrido en solitario.