Anabel Pantoja ha pasado un verano de lo más intenso al lado de su chico, Yulen Pereira. Después de haber cumplido un sueño al visitar Egipto, la pareja disfrutaba de unos días en Menorca e Ibiza. Tras semanas fuera de casa, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha trasladado hasta Canarias, donde tiene instalado su domicilio habitual. Después de días allí, ahora parece que empieza a pasarle factura tanto movimiento. Al menos es lo que ha dado a entender a través de un misterioso mensaje.

La colaboradora de ‘Sálvame’ preocupa a sus fans con este mensaje

Junto a una foto en la que aparece tumbada en el sofá del salón de la casa en la que se instaló tras su separación de Omar Sánchez, la sevillana compartía una reflexión que no muchos han entendido: «Hoy no fue mi mejor noche. Y la gente que viva en Arguineguín, Canarias, sabe perfectamente por qué lo digo. Estaba segura de enfrentarme a mis miedos y a la nueva etapa. Pero no es fácil, sí tengo que reconocer que el miedo se apodera de mi y me impide que suba escalones. Esta noche conseguí subir uno y sola», escribe sin dar muchas explicaciones.

No ha querido añadir nada más al respecto, pero lo cierto es que todo podría estar relacionado con la vuelta a casa después de muchos meses fuera. Los tres meses en Honduras le obligaron a estar fuera de casa. Pero nada más aterrizar en Madrid, Anabel tenía programado muchos planes. Y ninguno de ellos era pasar por casa. Ahora que ya ha llegado a su hogar, nota las consecuencias de haber vivido en paralelo a la realidad.

Ha estado muchos meses fuera de casa y ahora ha vuelto a la realidad

Aún así, también podría estar relacionado su malestar con la llegada al lugar en el que vivió los años más increíbles de su vida junto a su expareja. Anabel no ha tenido tiempo para gestionar todos los cambios importantes que ha sufrido en meses y no ha sido hasta ahora cuando se ha dado cuenta de todos ellos. Lo ha hecho cuando ha llegado a casa y se ha topado con la tranquilidad y la realidad.