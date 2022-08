A pesar de que rebosaba felicidad por haber vuelto a los escenarios, lo cierto es que Malú está sufriendo algún que otro revés a lo largo de su gira. Además de no conseguir vender todas las entradas de sus shows, esta semana, la cantante ha tenido que hacer frente a la cancelación de un concierto que le hacía especial ilusión. A esto se le suma la poca exposición que está teniendo en sus redes sociales a la hora de promocionar su trabajo. Algo muy comentado entre sus seguidores y que dista mucho de la estrategia que siguen otros artistas similares a la interprete de «Blanco y negro».

Desde hace varios meses, a raíz de que SEMANA publicar en exclusiva su relación con Albert Rivera, Malú tomó la decisión de estar en un discreto segundo plano y sus apariciones en redes sociales fueron muy contadas. Una estrategia que sigue a día de hoy y que es completamente inexplicable para una artista de su talla. La cantante permanece al margen de las redes sociales y publica a cuentagotas contenidos sobre sus nuevos trabajos, así como aspectos de su vida privada.

El momento digital por el que está pasando la industria musical poco a nada tiene que ver con la inexplicable estrategia que sigue Malú a la hora de acercarse a su público. A día de hoy, los artistas se muestran más cercanos que nunca en sus redes sociales: compartes aspectos de su vida privada, hacen directos para acercarse más a sus seguidores y los animan a que hagan sus challenges en la nueva red social de moda, TikTok. En definitiva, tratan de mostrarse más cercanos que nunca. La cantante permanece inactiva y tan solo rompe su silencio para publicar algunos vídeos de sus conciertos, aunque no de forma seguida.

Dar naturalidad a su día a día

Esta estrategia ha sido muy criticada por algunos de sus seguidores, quienes piensan que se está quedando atrás en un mundo en el que cambia constantemente y en el que te da la oportunidad de estar mano a mano con tus seguidores. «Pasarse por redes sociales hoy y no dar explicación alguna ante la cancelación de un concierto (que ya van varios en esta gira), con todo respeto, me parece un despropósito. Pienso que tus fans no nos merecemos esto», «Es una vergüenza que Malú no aparezca por sus redes sociales casi ni para promocionar su trabajo», «Después de tantos años apartada, la pandemia y todo, yo como fan, me he sentido super desatendido por ella. No da la naturalidad a su vida», «Sé que Malú es muy para ella y no es muy de redes sociales, pero nos podemos pasar semanas sin saber nada de ella y estaría bien que a tan poquito del concierto, se asomase más a su perfil», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.