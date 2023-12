El inesperado 'plan B' de Carmen Otte tras ser plantada en el altar por Juan Ortega

El plantón de Juan Ortega a su prometida, Carmen Otte Alba, minutos antes de celebrar su boda, se ha convertido ya en una de las noticias bomba de la temporada. Cuesta creer que uno novio decida anular su enlace en el último momento, como le ha sucedido al torero. Después de 10 años de noviazgo y ya con un pie en capilla, el matador se lo pensó mejor y dejó a su novia plantada en el altar. Lo que sucedió después, ya se conoce: los 500 invitados, atónitos, no daban crédito. Y aunque confusos por la inesperada decisión, muchos de ellos se trasladaron a las bodegas González Byass, donde se les ofreció parte del banquete nupcial. Allí, según cuentan, se pusieron "morados de comida". Tras esto, el novio tomó una decisión, y bloqueó en sus redes sociales todos los comentarios de sus followers. La novia, en cambio, se quedó en shock. "Destrozada", se refugió en su familia y amigos. Y poco o nada se ha sabido de ella. Hasta hoy. Por fin se ha destapado lo que ha decidido hacer con su futuro... al menos el más inmediato.

La que fuera novia de Juan Ortega ha tomado una inesperada determinación. Lejos de quedarse en casa llorando, hará las maletas y se irá de viaje. Tal y como ha desvelado la periodista en el programa de Antena A3, la andaluza aprovechará el viaje de novios, que ya ha sido abonado, solo que en vez de irse con el que creía iba a ser su marido se marchará con unas amigas. A grandes problemas, grandes soluciones, dicen. En el caso de Carmen Otte, el qué hacer con su luna de miel parece un asunto solucionado. "El círculo cercano de la novia le habría recomendado que se fuese de viaje con las amigas", ha adelantado este martes Gema López en 'Espejo Público'.

La familia de la novia exige a Juan Ortega que se haga cargo de los gastos de la 'no' boda

Pero aún quedan muchos flecos pendientes. De momento, los familiares de la novia están que trina. Han reclamado ya al torero que se haga cargo de los elevados gastos de la boda. Y no es calderilla, precisamente. Las facturas podrían ascender a la astronómica cifra de 90.000 euros y el clan de la novia se niega a hacerse cargo de esta cantidad, teniendo en cuenta las graves consecuencias de su plantón.

Hasta la fecha, pocas noticias hemos tenido sobre el paradero de Carmen Otte, de la que sabemos que es médico y que realizó su residencia de cardiología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. En la actualidad trabaja en Jerez y un día antes de la boda tanto ella como Juan Ortega celebraron su preboda rodeados de todos sus seres queridos. A los dos se les vio risueños y aparentemente felices en su fiesta. Nada hacía presagiar que el torero iba a pararlo todo cuando la ceremonia estaba a punto de dar comienzo...

La hermana de Carmen Otte tuvo que anunciar a los invitados que la boda se cancelaba en la puerta de la iglesia

De cómo se procedió una vez que Juan Ortega comunicó a su novia que no se casaba, cabe recordar, se ha dicho mucho. En un principio se dijo que fue el padre de la novia el encargado de afrontar la situación y decirles a los asistentes que la boda no se iba a celebrar. Ahora ha salido a la luz que la hermana de la novia colaboró activamente en explicar el papelón a todos los invitados. "La hermana de la novia pide a unas amigas de la novia que no se cambien, que se vayan a la puerta de la iglesia porque habrá gente a la que no puedan avisar y que en la puerta de la iglesia se dirá que no va a haber boda. Cuando asimilan esto... ella se pone unos vaqueros y se planta en la puerta de la Iglesia a decirlo, porque fue imposible avisar a los 500 invitados", ha asegurado Gema López.

Al parecer, la pareja "pasaba problemas desde hace tiempo" y "él llevaba tiempo barruntando la idea" desde semanas anteriores, tal y como ha destacado la periodista. La novia, por su parte, parece que se olía algo: "Ya se había quejado de que él no se había implicado en los preparativos", han revelado en 'Espejo Público'. Los motivos que llevaron a Juan Ortega a plantar a su novia en el altar siguen siendo una incógnita. Se dice que el novio "podría haberse planteado algo que le hiciera no casarse con esta chica", en palabras de López. Asimismo, "se está flitrando que pudo ocurrir algo con la novia en la preboda y que por eso el novio decidió dar un paso atrás".