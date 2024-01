El inesperado paso al frente de Juan Ortega en su relación con Carmen Otte

Se cumple un mes y medio desde que el torero Juan Ortega dejase plantada a su novia en el altar en Jerez de la Frontera. Uno de los eventos que más marcó el 2023 a pesar de ser a finales de año. Desde entonces, mucho se ha escrito sobre la 'espantá' más famosa de España, a pesar de que sus protagonistas se han mantenido en un hermético segundo plano. Tanto es así que el diestro volvió a dar plantón a los medios cuando no apareció en la presentación de la corrida de Valdemorillo el pasado miércoles. Aunque la relación entre Juan Ortega y la cardióloga se daba por perdida, ahora conocemos en qué punto se encuentra.

Juan Ortega y Carmen Otte han retomado el contacto después de las Navidades

Al parecer, la pareja habría vuelto a retomar la relación. A pesar de que hace apenas una semana se confirmó que ninguno había sabido del otro durante las Navidades, ahora parece que han seguido el dicho de "año nuevo, vida nueva", y habrían decidido dejar sus diferencias atrás para volver a tener contacto de una forma mucho más sana. Según ha explicado la periodista Kiti Gordillo en 'Fiesta', Juan Ortega y Carmen Otte habrían dado un inesperado paso para retomar un contacto que parecía inexistente: "Como novedad, de lo que nos hemos enterado es de que han retomado la relación, han retomado el contacto".

A lo que se refería la colaboradora del espacio de Telecinco es que ambos están haciendo lo posible para tener una relación cordial y dejar sus diferencias atrás. A pesar de que ha sido iniciativa del torero volver a tener contacto, la cardióloga ha estado de acuerdo con ello: "Ha sido de mutuo acuerdo porque por parte de ella, se ha dado cuenta de que lo que no tenía que ser no fue, no fueron las mejores formas de hacerlo, pero por su parte asegura que no hay ningún tipo de rencor". En todo momento Ortega tenía claro que quería volver a tener a Carmen en su vida, ya que ha sido una persona muy importante, pero sabía que tenía que pasar tiempo y darle su espacio para que eso fuese posible.

Quieren mantener una buena relación por los asuntos que aún les unen, como su piso de Sevilla

"No estamos diciendo que vuelvan a retomar la relación, pero lo que tienen claro es que después de la cagada que él hizo de dejarla plantada, él iba a intentar reconstruir la situación", han confirmado los compañeros de Kiti Gordillo en 'Fiesta'. Eso sí, los dos "tienen clarísimo que no van a volver" a tener una relación sentimental: "No es volver a retomar la situación, sino de plantarle cara y solventar este problema de la mejor forma posible". Ahora que los motivos de su plantón ya no están en el punto de mira, ambos están dispuestos a tener una buena relación para acabar de solventar los asuntos que aún les unen, como es el piso que tenían en común.

Tal y como ha desvelado el periodista Kike Calleja, "la casa que tenían juntos, que estaba a nombre de ella, finalmente se la va a quedar Juan y ella se ha marchado a otro piso por la misma zona". Algo que demuestra que ahora están en buena sintonía y que solamente quieren el bien del uno para el otro. Después de abandonar este piso de alquiler donde vivían en Sevilla, cada uno se centró en sanar sus heridas rodeados de su familia y centrarse en sus carreras profesionales. A pesar de que la cardióloga se cogió unos días libres que le pertenecían en su trabajo, ahora ya habría vuelto a la carga en un hospital de la capital hispalense.

La próxima aparición de Juan Ortega

Por su parte, el diestro está volcado en su regreso a los toros, que será el próximo 3 de febrero en México. Después de dar plantón a los medios esta semana en la presentación de la corrida de Valdemorillo, el pasado jueves, 18 de enero, Juan Ortega sí que se dejó ver públicamente y protagonizó su primera aparición tras optar por no casarse con Carmen Otte. Lo hizo en el ayuntamiento de Sevilla por el rodaje de un anuncio de la próxima Feria de Abril, en la que el maestro estará presente y en la que ya tiene toda su atención puesta para dejar atrás los problemas personales que le han perseguido en el último mes y medio.