Marta López ha revelado que Efren Reyero la habría grabado y revelado secretos íntimos de su relación. Él mientras asegura acordarse de ella.

La relación de Marta López y Efrén Reyero está rota, así lo aseguró el malagueño cuando entró en ‘La casa fuerte’ hace tan solo unos días. El empresario aseguró que hacía dos semanas habían puesto punto y final a su historia sentimental, dejando boquiabierta a la colaboradora de televisión, pues no se esperaba que él entrara en el reality. La ex gran hermana se sintió dolida y mostró su desconfianza tras enterarse de su participación, sin embargo, lo que no esperaba es que el que había sido su pareja hubiera llegado a grabarla y a enviar pantallazos de sus conversaciones a algunos de sus amigos. «Una amiga íntima me ha dicho que Efrén tiene grabaciones y conversaciones mías», espetó en ‘Ya es mediodía’. Sin saber dónde meterse y después de explicar que desconocía qué es lo que quería hacer con esas conversaciones, su amiga le hizo más confesiones.

Tal fue su sorpresa que no daba crédito. Marta López no se podía creer que la persona en la que había confiado ciegamente «la hubiera vendido» de tal modo, por lo que su íntima amiga le envió pantallazos de Whatsapp en los que se podían ver charlas de ella y Efrén cuando estaban juntos. Tras ver estas imágenes la también empresaria se percató de que había más, prueba de ello, que esta supiera a la perfección el contenido de un audio que Marta le había enviado a Efrén. Era algo muy íntimo, pero esto no evitó que el malagueño lo contara a su entorno. «Me quedé muerta», dijo Marta López.

No es la única fuente que le ha advertido de las supuestas malas artes de Efrén, el hombre en el que ella confiaba y del que no se esperaba nada de lo que después ha terminado sucediendo. «Cuando salga ya no sé si quiero una explicación o no quiero una explicación», aseguró Marta muy decepcionada desde plató. Otro amigo le enseñó una conversación que mantuvo con el malagueño y en ella no hablaba bien ni mucho menos de Marta, tanto es así que aseguraba que «quería estar conmigo hasta que entrara en un reality». Justo el día en el que se han conocido estas revelaciones de Reyero, las cuales le dejarían en muy mal lugar, él desde ‘La casa fuerte‘ ha hablado sobre su ahora expareja.

Dejando la puerta abierta a una posible reconciliación e insistiendo en que había tenido sentimientos fuertes hacia ella, Efrén llegó a decir que no sabía lo qué sucedería si volvía a ver a Marta López. «Si la veo igual caigo. No la he vuelto a ver, que la quiero lo tengo claro y no la olvido, en la casa hablo de ella…» dijo durante la gala de ‘La casa fuerte’. Aunque no confirmó haber estado enamorado de ella, sí que apuntó que había empezado a quererla, incluso algo más. «Yo a Marta la quiero y la he querido mucho. Enamorado… Cuando empecé a sentir algo más que quererla se nos confinó y hubo un distanciamiento que no llegó a cuajar todo. La quiero porque son 12 años de amistad y cuatro meses de pareja muy intensos», señaló. «Ella sí se enamoró de mí. Noté un cambio desde su última operación, se dio cuenta de que estaba enamorada de mí», sentenció. Cuando Efrén abandone el reality descubriremos si esta pareja, que ha estado llena de altibajos, finalmente se da una segunda oportunidad o pone fin a este romance que comenzó tras una intensa amistad.