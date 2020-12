En la guerra de Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, Antonio Rivera, hermano de Paquirri, ha sido el último en dar declaraciones.

Isabel Pantoja sigue aislada en Cantora. Casi nada trasciende de la tonadillera, de hecho, tan solo se sabe que se apoya en personas de su absoluta confianza y que está destrozada tras las declaraciones de su hijo. Kiko Rivera no ha bajado los brazos y sigue analizando documentos que le acerquen a la verdad, prueba de ello, que este martes se haya reunido con sus abogados durante horas. A pesar de que el DJ permanece en silencio y no quiere dar ahora demasiados detalles sobre sus nuevos hallazgos, lo que sí se ha limitado a decir es que no descansará hasta cumplir la voluntad de su padre en lo que se refiere a su testamento. Una situación que le ha llevado a romper cualquier vínculo con su madre y a acercarse con la familia de Paquirri, incluidos sus hermanos, Francisco y Cayetano, con los que mantiene ahora una excelente relación fraternal. El último del clan en pronunciarse ha sido Antonio Rivera, quien de manera inesperada se ha convertido en un apoyo para la cantante.

El hermano del torero no quiere arrojar más leña al fuego, prefiere apaciguar las aguas entre ellos y así lo refleja cuál es su mayor deseo en esta historia tan polémica que desde hace semanas no deja de copar titulares. «Deseo que se arreglen las cosas, que todo funcione bien, que se arregle todo entre madre e hijo», dijo Antonio este martes a ‘Sálvame‘. Todavía se desconoce el final de este desencuentro, pero el sevillano ha querido recordarle a su sobrino algo muy relevante para que no se arrepienta. «Una madre es lo más grande del mundo», ha añadido. Aunque en el pasado estuvieron enfrentados, Antonio Rivera ha preferido no avivar nada y, además, ha desvelado cómo está la relación con Kiko después de que acercaran posturas él y Riverita. «Nos ha seguido llamando preocupándose por Riverita, es todo lo que puedo contar», ha dicho. Fue a finales del mes pasado cuando Kiko se acercó a conocer a su tío Riverita. Lo hizo junto a sus hermanos, instante en el que se conoció que estaba enfermo.

Esta etapa no está siendo fácil para Kiko. Después de sentirse engañado por su propia madre y ponerlo en manos de sus abogados, Kiko ha tenido que hacer frente junto a su esposa, Irene Rosales, a la pérdida de dos pesos pesados como son los padres de su mujer. Mientras la madre de Irene falleció en el mes de febrero, su progenitor ha muerto hace tan solo unos días, dejando a la joven completamente desolada. Ella, por su parte, trata de apoyarse en el músico y en sus dos pequeñas, quienes se han convertido en sus principales pilares para intentar superar el año más difícil de su vida.

La otra ‘guerra’ de Isabel Pantoja

En otro orden de cosas, cabe destacar el otro frente que tiene todavía abierto Isabel Pantoja. Según hemos publicado en exclusiva en SEMANA, los hermanos Rivera, Fran y Cayetano, han ofrecido un acuerdo privado a la artista con el objetivo de cerrar uno de los capítulos más amargos de su vida. Ellos desean que Isabel les devuelva los enseres de su padre y en nuestra revista, publicada este miércoles, tenemos todos los detalles en los que se basa este acuerdo.