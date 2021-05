Jesulín de Ubrique lleva semanas siendo protagonista de la actualidad. Y no solo porque se buscaban las primeras palabras del torero tras la mayoría de edad de su hija Julia Janeiro, sino porque estos días se ha querido saber cómo ha sido el reencuentro que ha tenido con ella y con su otra hija, Andrea Janeiro. Gracias a las palabras de Belén Esteban pudimos saber que Jesulín por fin se ha reunido con sus hijas.

Ahora ha vuelto a acudir a las grabaciones de ‘El Desafío’, donde participa, y allí se ha encontrado con las cámaras, que le han vuelto a preguntar por cómo fue el reencuentro. Jesulín de Ubrique, más simpático que nunca, ha bromeado con los reporteros: «¿Qué es? ¿La pregunta mamporrera o qué?», ha declarado el torero. Ha sorprendido esta reacción, ya que normalmente prefiere no dirigirse a la prensa.

A pesar de que normalmente no hace declaraciones, Jesulín de Ubrique ha hecho una excepción y ha mostrado una cara diferente a la que nos tiene acostumbrados. Parece que el reencuentro con sus hijas le ha sentado de maravilla, porque ha llegado con una gran sonrisa e incluso tenía ganas de bromear con los reporteros.

Belén Esteban fue la encargado de dar la noticia que todos estábamos esperando. Ante la última visita de Jesulín de Ubrique a Madrid hace unos días para cumplir con sus compromisos laborales, el torero quiso dar el paso por fin de reunirse con sus dos hijas, Andrea y Julia Janeiro. Así lo anunciaba la ‘princesa del pueblo’, aunque pedía a todos sus compañeros que no le preguntaran por el tema.

«Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Me parecería muy injusto callarme. No voy a decir absolutamente nada, pero me siento mejor. Estaba callada y estaba diciendo ‘¿qué hago?’, ‘¿qué hago?’. Ha sido el padre el que ha dado el paso… Solo digo que se han visto, pero que no podía callarme», decía rotunda.

Aunque ella no quiso dar más información sobre este reencuentro, sus compañeros le hicieron saber que es una gran noticia. Muchos se alegran que su padre se haya puesto en contacto con las jóvenes para reunirse con ellas. María Patiño señalaba, además, que el hecho de que un padre vea a sus hijas debería ser normal y no una sorpresa.

Se ha reencontrado por fin con sus hijas en Madrid

La última vez que viajó a Madrid hace unas semanas, el torero fue muy criticado por todos, ya que decidió no ver a sus hijas, a pesar de que Julia Janeiro hacía apenas unos días había cumplido la mayoría de edad. El torero es uno de los fichajes estrella de la segunda edición del concurso ‘El Desafío’. Este es el principal motivo de su viaje a la capital, cumplir con la grabación del programa de Antena 3 que está presentado por Roberto Leal. Se dejaba ver junto a sus compañeros entrando en los estudios con ropa deportiva y la obligatoria mascarilla. Sin embargo, las estrictas medidas que ha marcado la productora para evitar contagios hicieron que no pudiera encontrarse con sus hijas. Esto es algo que esta vez no parece haberle importado al torero.