4 Además, ha confesado que no le han pagado lo que le debían

Además, días después confirmó que todavía no había recibido el dinero que le debían: «Es mucho lo que tengo que sacar adelante y con la comida de mi hijo no se juega, pero estoy en rollo ‘paz y amor’. No me han pagado, se han quedado más anchos que largos y le he estado dando muchas vueltas, pero mi madre me educó como una señora y no diré la marca», aseguró sobre este tema.