A sus 43 años, Inés Sainz se enfrenta a una ardua lucha contra el cáncer de mama. La que luciera la corona de Miss España en 1997 ha anunciado que padece esta enfermedad, pero se lo toma con buen humor (ha llamado a su cáncer Agustín) y con mucho optimismo: «Lo voy a superar», ha dicho.

Inés Sainz se someterá en los próximos días a una operación

Según adelanta la revista ‘Diez Minutos’, la modelo ha desvelado que se enteró tras una revisión rutinaria y que ella no tenía antecedentes. «Fui a una revisión porque me había salido unas cosas muy raras en la piel», cuenta al citado medio. A pesar de esta triste noticia, Inés Sainz se lo toma con mucho optimismo y sentido del humor y asegura que o te lo tomas así o «te hundes».

Inés Sainz se hizo las pruebas pertinentes antes de verano y ha sido a la vuelta cuando ha recogido los resultados y le han comunicado que tiene un tumor mamario. Además, asegura al citado medio que «por el pronóstico que tengo, no me darán quimioterapia, será radioterapia».

Celebrará su 44 cumpleaños con una fiesta de pelucas

La modelo asegura que su cáncer es de «crecimiento lento», pero que a partir de ahora, en su vida, va a tener que estar más controlada. Algo que tampoco le preocupa. De momento, tiene previsto operarse en unos días en el Hospital Ruber Internacional. Este domingo, Inés Sainz cumple 44 años y asegura que lo celebrará con una «fiesta de pelucas» porque no quiere hacer de esto un drama.

Ahora, más serena, asegura que se desmoronó en el momento en el que le dieron la noticia: «Pensé en el disgusto que iba a dar a la gente que quiero. Pensé en ellos porque yo he nacido para ayudar, no para dar problemas». De hecho, a su hijo Mateo, de 7 años, no se lo ha contado porque asegura que «no lo va a entender«. De momento le ha dicho que va a estar mala un tiempo: «Él sabe que mamá tiene una lesión por hacer deporte y se tiene que operar».