Inés Ballester, víctima de un acosador en un hotel: “Me quedé encerrada y a la mañana siguiente me escapé”

Inés Ballester vuelve a Televisión Española para presentar el programa Cine de Barrio y ha aprovechado la ocasión para hablar y posicionarse a favor de la futbolista Jenni Hermoso que, recientemente, ha denunciado a Luis Rubiales por presunta agresión sexual y coacciones en relación con el beso que le dio en la boca en Sídney.

Video: Europa Press

"Al amanecer llamé a mis amigos"

La periodista que el comportamiento de Rubiales ha sido lamentable. "Es un señor que representa el deporte español en el mundo. Es una vergüenza". También ha aprovechado la ocasión para explicar que ella también ha vivido situaciones desagradables en el pasado. "Yo misma fui víctima de un episodio parecido al de Jenni. Una noche, un señor en el hotel, no paraba de llamar de forma insistente a la puerta. No quise abrir, y pasé la noche sumida en el terror. Antaño, muchas mujeres asumíamos estos incidentes como una triste realidad de ser mujer. Al amanecer, llamé a amigos que vinieron por mí. Nosotras no deberíamos temer cruzarnos de acera por la noche. Si no aprenden a respetar, quizá deberíamos castigar más severamente".

Inés también se refirió al adiós televisivo y a la muerte de María Teresa Campos, comparándolo con la despedida de Carmen Sevilla. "Tal vez me ocurra a mí. Uno nunca sabe cuándo es el momento adecuado para retirarse. Tras dedicar tu vida a la televisión, es difícil dejarlo de golpe. Ojalá nos dieran la oportunidad de hacerlo gradualmente. Hoy estás en lo más alto y mañana ya eres olvidado", reflexionó para Europa Press.

Abierta al amor

Sobre Terelu Campos y Carmen Borrego, Inés piensa que podrían seguir los pasos de Teresa. Sin embargo, admitió no estar muy familiarizada con la carrera de Alejandra Rubio: "Conozco más a Terelu, especialmente por su trabajo en Telemadrid. De Alejandra, la nieta, tengo menos relación. Pero, en esta industria, es esencial estudiar y prepararse".

En el ámbito personal, después de dos años separada de su marido, José Luis Ruiz de Gauna, Ballester confesó que sigue abierta a encontrar el amor. Con una sonrisa, declaró: "Nunca sabes cuándo puede surgir. Aunque me veas sonreír, siento que aún estoy en edad de merecer amor". Con una sonrisa, ha dejado claro que en esta última etapa, como mujer separada, le ha dado tiempo a hacer muchas cosas y ahora le encantaría enamorarse.

"Felipe VI se estaba afeitando"

Para concluir, compartió una anécdota con los actuales Reyes de España: "Una vez en Miami, una azafata me informó que los príncipes estaban a bordo y me preguntó si quería saludarlos. Leticia me invitó a subir, y allí estuve con ellos, incluso con el príncipe, que no había tenido tiempo de afeitarse".