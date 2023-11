Inés Arrimadas se divorcia y ya le ponen nueva pareja

Inés Arrimadas no está pasando el mejor momento personal. No ha podido ser. A pesar de todos los intentos que ha hecho junto a su marido, Xavier Cima, estos han decidido separarse seis años después de su boda. Hace apenas unos meses que tomaron la decisión de mudarse de Barcelona a Jerez para estar más tranquilos y también para intentar salvar el matrimonio, pero estos esfuerzos no han dado su fruto.

Después de meses de rumores de ruptura -que llevan sonando desde el pasado mes de julio-, la pareja ha decidido separarse de manera definitiva, tal y como publica Vanitatis. Inés Arrimadas ya no vive junto a su marido. De hecho, está viviendo en Jerez con sus dos hijos, Álex, de tres años, y Marc, de uno. El que también está viviendo en la ciudad andaluza es su ya exmarido, con el fin de estar al lado de sus hijos.

Inés Arrimadas y Xavier Cima se separan tras seis años de matrimonio

"Se llevan muy bien, no ha sido nada traumático porque ha sido largo y muy meditado", aseguran algunas fuentes cercanas al medio anteriormente citado. Con esta decisión dejan claro que no han podido superar la crisis sentimental por la que atravesaron. Para ellos, la mudanza fue un paso que dieron con mucha ilusión, pero esos intentos por estar juntos no han funcionado. Eso sí, siguen unidos por el bien de sus hijos. De hecho, tal y como aseguran este medio, la expareja hace muchos planes juntos.

En el día a día, Inés Arrimadas y Xavier Cima se ven con asiduidad para estar con los hijos que tienen en común. No viven juntos, pero quedan para hacer planes con los pequeños, demostrando que a pesar de todo, sigue habiendo muy buen rollo entre ellos.

El pasado mes de julio ya se habló de una separación entre ellos. Según comentaron algunos medios, la expolítica y su pareja decidieron poner fin a su relación. Una, por cierto, que superó en su momento sus diferencias ideológicas. Ella dirigía Ciudadanos, mientras que él era afín a Convergència, una de las formación política integrada en Junts Pel Sí, la coalición independentista. Sin embargo, en ese momento, Arrimadas salió al paso y zanjaba las especulaciones de esta supuesta ruptura con una tierna fotografía de su marido.

La expolítica desmintió la crisis a golpe de foto

En medio de esta nueva vida para Inés Arrimadas y su expareja, se conocen nuevos detalles sobre la nueva etapa de la expolítica. Y es que ahora se habla del acercamiento con Guillermo Díaz. Fueron compañeros en Ciudadanos. Parece que este se ha convertido en un gran apoyo para ella tras dejar la política el pasado mes de junio. El hecho de que trabajaran juntos les hizo entablar una gran amistad.