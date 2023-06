India Martínez desvela sus peores episodios en la infancia: "Fuera de casa era difícil"

India Martínez es una de las cantantes españolas con más personalidad y reconocibles del panorama español. Ahora goza de los frutos de su trabajo en la música y de la estabilidad en lo personal, pero no siempre ha sido así. En 'Mi casa es la tuya' le descubrió a Bertín Osborne las dificultades que encontró en su infancia por criarse en un barrio muy humilde y difícil. Las calles no eran el lugar más seguro para una pequeña como ella, que salía del colegio buscando un refugio. Aunque su infancia en sí fue bonita, "fuera de casa fue difícil". Lo que allí le rodeaba le hacía sentir miedo del que, afortunadamente, gracias a la música consiguió salir.

"Recuerdo las calles a medio hacer, escombros, ratas...Saliendo de preescolar, con 5 o 6 años vi un hombre con una goma puesta pinchándose entre la oscuridad", desvela de esos momentos que marcaron su vida. Todos eran conscientes de lo que les rodeaban e, incluso, les advertían que tuvieran cuidado. "Soñaba que iba volando de mi casa a mis primos volando para evitar todo eso", asume. El barrio guardaba demasiados secretos, que se presentaban en cualquier momento. Nunca olvidará cuando el padre de una amiga le apuntó con una pistola: "Iba tumbado en una furgoneta en marcha y me apuntó. Me quedé...A todas las hermanas nos ha hecho más fuertes, valorar las cosas desde la nobleza sin coger los malos hábitos y quedarse con el respeto y con la parte luchadora, trabajadora. Lo aprendimos de nuestros padres", relata.

India Martínez: "Me marcó bastante el colegio. Era una niña que no era conflictiva y lo iba evitando"

Los padres de India Martínez luchaban por revertir la situación y alejar a la familia de ese barrio tan difícil en el que había tocado vivir. "No querían ese futuro, todos los días violencia. Nada más que se enteraban que eras de ahí te miran diferente", afirma. Las reyertas eran comunes allí y los desencajaba a todos. La situación en su infancia se complicaba aún más en la escuela. Allí fue víctima de bullying durante todos los cursos que allí permaneció y fue tan impactante, que es ahora cuando se atreve a verbalizarlo de esta forma. "Salías con ese miedo del colegio. Nunca lo he contado porque era complicado, lo viví durante once años. Me marcó bastante, era una niña que no era conflictiva y lo iba evitando. Me empecé a dar cuenta que ser buena estudiante creaba envidias", narra en el programa de Telecinco dolida.

Aún así, siempre ha encontrado un tiempo de regresar para visitar a la familia que aún le queda allí: "Cada vez que puedo vuelvo, hemos ido a visitar a mi abuela, que ya no está. Allí vivía toda la familia, en diferentes manzanas". Aprovechó, por todo ello, todas y cada una de las opciones que la vida le ponía por delante: "Las oportunidades se iban. No acabé el bachillerato y seguí formándome en la música". Ahora ya no siente toda esa presión, a pesar de verse en situaciones que llevan a cualquier persona al límite, como lo que le sucedió en México con su pareja. "En el restaurante escuchamos disparos. Nos agachamos debajo de la mesa. Nos fuimos y dejamos el coche allí. Llegaron con linternas y se quedaron a patrullar, estaban rodeando por todos los lados, pedimos la cuenta y el gerente, que decía que no pasaba nada, se fue", recuerdan ambos.