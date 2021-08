Rosario Mohedano ha encontrado el momento perfecto para irse de vacaciones junto a sus hijos y algunos amigos, pero echa de menos la presencia de su madre, Rosa Benito, que sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales en Madrid.

Como están haciendo muchos españoles estas semanas, Rosario Mohedano ha encontrado el momento perfecto para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano en compañía de su familia. Para desconectar de la rutina, la hija de Rosa Benito ha viajado al sur, donde no solo está pasando tiempo con sus hijos, también con algunos amigos. El lugar elegido ha sido Chipiona, pero también han viajado a otras playas cercanas.

Ella misma está compartiendo algunos de los momentos que está viviendo en Chipiona. Los días pasan entre la playa y la piscina. Sin embargo, este pasado miércoles, la hija de Rosa Benito optaba por viajar hasta Costa Ballena, a unos 10 minutos en coche desde Chipiona. Allí han estado comiendo en uno de sus restaurantes favoritos y en compañía de sus personas favoritas.

Sin embargo, ha llamado la atención la ausencia de Rosa Benito. La colaboradora de televisión ha optado por quedarse en Madrid en agosto para cumplir con sus compromisos profesionales. Aún así, está muy pendiente de cómo están siendo las vacaciones de su hija y toda su familia. «Me gusta tu mensaje… Mis raíces se unen con mi presente. Qué gran verdad! ❤️❤️❤️❤️ @rosariomohedano«, escribía Rosa en su perfil junto a una de las fotos de su hija.

Rosa Benito no ha podido viajar con su hija hasta Chipiona

Están siendo unos días increíbles de desconexión y de disfrutar de la compañía de sus hijos. Durante todo el año se hace más complicado estar con ellos por los compromisos de cada uno, pero el verano es aprovechado al máximo para estar juntos. De hecho, no hace falta nada más para ser feliz porque «aquí es donde muero yo», escribía Rosario junto a un posado familiar.

Ha encontrado hueco para un plan de lo más especial

El pasado 1 de junio se cumplieron 21 años de la muerte de Rocío Jurado. Una fecha señalada que, días después, congregó al clan Mohedano y a algunos familiares de ‘la más grande’ en el cementerio de Chipiona, su pueblo natal. A la cita no faltaron José Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores, su hermano David, Rosa Benito y su exmarido, Amador Mohedano. Sin embargo, por allí no pasó, o al menos no se dejó ver, la sobrina de la cantante. Este pasado miércoles, Rosario Mohedano ha saldado su deuda pendiente con la artista y ha visitado su tumba.

Vídeo: Europa Press.

De su visita a su mausoleo no ha dejado constancia en su cuenta de Instagram. Tampoco en su perfil de Twitter. Pero las cámaras han inmortalizado el momento en el que, emocionada, ha estado cerca del lugar donde reposan sus restos. En un intento fallido por pasar desapercibida, la cantante se ha mezclado con los visitantes, pero ha resultado misión imposible que nadie se percatase de su presencia.