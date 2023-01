Todo esfuerzo tiene su recompensa. Eso es lo que lleva tiempo pensando Rocío Flores después de que se sometiera hace nueve meses a una lipoescultura. Esta intervención le ha traído de cabeza, ya que el postoperatorio no fue sencillo y ha sido muy doloroso. Pero quería someterse a este operación para estilizar su figura después de perder 16 kilos durante su paso por ‘Supervivientes’.

Aunque siempre ha declarado que esta operación le ha hecho pasarlo mal, ahora al cabo de los meses no puede esconder su felicidad. De hecho, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores asegura que gracias a esta intervención, ha mejorado en autoestima. «Me lo volvería a hacer, no tengo duda. Me ha compensado, me ha cambiado la vida y he ganado en autoestima», asegura con una sonrisa en la cara.

Su cambio físico le ha ayudado a ganar en autoestima

Además, ha querido contar cómo se encuentra: «Estoy súper bien. Es verdad que el proceso fue complicado. Al principio todo lo veía negro, pero es verdad que estoy muy feliz. Me habéis acompañado durante todo el proceso, habéis aguantado mis llantos. Ahora trato de cuidarlo lo máximo posible y trato de comer pequeñas cantidades. Estoy súper contenta y súper feliz», declara.

Además, ha sido una intervención que le ha permitido ver un cambio en su cuerpo desde el principio: «Cuando yo me miré en el espejo por primera vez, yo vi un cambio. El cambio era evidente, pero cuando van pasando los meses… es una operación en la que los cambios se ven al tiempo, pero en mi caso vi los cambios de manera radical desde el principio», termina diciendo convencida de que se lo haría otra vez a pesar de que ha sido un proceso doloroso.

Junto a sus declaraciones, podemos ver a Rocío Flores en un vídeo. Un vídeo en el que llama la atención su aspecto físico, resultado de esta lipoescultura que se hizo hace ya nueves meses. Vemos a la joven muy cambiada físicamente, mucho más delgada y también tonificada. Y es que no solo las operaciones le ayudan a tener mejor aspecto, también la alimentación y el ejercicio. A continuación, os mostramos el espectacular cambio físico de la ‘influencer’.