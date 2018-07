1 El consejo de Sor Carmen

La cárcel puede ser una etapa muy dura para cualquiera, pero quizá más para alguien acostumbrado al lujo y la ostentación como Iñaki Urdangarin. Por eso, Sor Carmen le recomendaba que se abrazara a la fe para no sentirse solo y desesperar: “Yo si hablara con él, le diría que estuviera tranquilo, porque un desliz lo tiene cualquiera. Esto se va a acabar y esto no es eterno. Nadie aguanta en la cárcel de Brieva sin fe. Si no tiene fe, es imposible vivir allí, a no ser que se dé a la mala vida, como muchas presas se dan, e incluso algunas se han suicidado”.