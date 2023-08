Iñaki López y Andrea Ropero, increpados en la calle: "Rojos de mierda"

Iñaki López y Andrea Ropero, pareja y dos de los presentadores más conocidos de La Sexta, se han visto envueltos en una situación tensa, en Bilbao, y que nunca habrían imaginado. Mientras paseaban cerca de la plaza de toros de Vista Alegre, la pareja sufrió los insultos de un grupo de aficionados taurinos que acababan de asistir a una corrida con El Juli, Paco Ureña y Roca Rey como protagonistas.

Un beso pícaro

Al principios fueron algo comedidos, pero después fueron aumentando el nivel de los insultos hasta gritarles "Rojos de mierda". Sin embargo, Andrea Ropero no se enfadó. Más bien optó como respuesta hacer algo con gracia, dando a entender que no le importa nada lo que digan de ella. Por eso, ha aprovechado para enviarles a los aficionados taurinos un "pícaro beso acompañado de un simpático guiño", según ha explicado después Iñaki López en sus redes sociales.

Mientras López compartió este incidente con sus seguidores, su pareja, Andrea Ropero, ha preferido mantener el foco en aspectos más positivos de su vida, publicando en su Instagram una fotografía donde se la ve disfrutando de una cena en un restaurante local con un amigo y su pareja. El presentador de 'Más Vale Tarde' está aprovechando sus últimos días de descanso, ya que en septiembre tiene previsto regresar a las pantallas para liderar la nueva temporada del programa con su compañera Cristina Pardo.

Iñaki sufre dos desprendimientos de retina

Iñaki López y Andrea Ropero son una pareja feliz y consolidada. De hecho el pasado 12 de junio, dieron la bienvenida a la pequeña Jara, que les convirtió en padres por segunda vez. Pero esa no fue la única celebración. Andrea compartió, hace días una foto familiar, donde felicitaba a su marido Iñaki por su 50 aniversario. "50 añazos cumple hoy este jovenzuelo. Llegas en buena forma 😉 Zorionak, maitia", le dedicó la reportera que trabaja en El Intermedio. A lo que Iñaki no tardó en responderle con un: "Si el joven valor en alza de Más Vale Tarde no aparenta más de 30!". Se nota que hay, entre ellos, mucha complicidad y sentido del humor.

Atrás quedaron unos meses complicados de saludo para el presentador de La Sexta, que tuvo que mantenerse varias semana de baja debido a un desprendimiento de retina. No fue la primera vez que se enfrentaba a algo así. Hace un año tuvo el mismo problema. Por suerte, gracias a "la pronta intervención de los médicos, todo está en su sitio y parece que podré volver a veros más pronto que tarde", explicaba Iñaki.

1 de 3 Iñaki López se ha convertido en una de las caras más reconocibles de La Sexta 2 de 3 La pareja enseñando a su hijo el plató de La Sexta 3 de 3 Andrea, emocionada en el momento que dijo adiós al programa 'La Sexta noche'.