Iñaki López anuncia que se retira de nuevo de la televisión: "He recaído"

El pasado mes de enero, Iñaki López abandonaba la televisión por un tiempo indefinido debido a un problema ocular que le obligaba a guardar reposo absoluto. Un mes después, regresaba y aseguraba que sólo "veía sombras". Ahora, el presentador de 'Más vale tarde' ha comunicado que vuelve a retirarse de la televisión puesto que sus molestias oculares han vuelto a agravarse.

"He recaído. Ahora del otro ojo. No os veré en un tiempo. Gracias por vuestros ánimos. Os echaré de menos", anunciaba a través de sus redes sociales tan solo unas semanas después de su regreso por un problema en su otro ojo. El presentador vasco estará ahora un tiempo alejado de la televisión para recuperarse por completo. Nada más comunicar la noticia a través de su cuenta de Twitter, son muchos los que le han mandado mensajes de ánimo y le han deseado una pronta recuperación pues quieren volver a verlo pronto en la televisión. "En lo personal, te deseo lo mejor, Iñaki", "Tú puedes con eso y con más, para eso eres del norte", "Cuídate para volver muy pronto, el programa sin ti no es lo mismo. Crack", "Que todas las buenas fuerzas de la naturaleza te protejan y pronto estés recuperado", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

En la anterior ocasión, fue él mismo quien explicó que el motivo que le tuvo alejado un tiempo de la pequeña pantalla fue porque después de presentar una molestia en un ojo, el hospital al que acudió le localizó un desprendimiento de retina. "De momento, para mí sois sólo sombras y os reconozco y ubico por el sonido de vuestras voces. Vayan al oftalmólogo más a menudo de lo que lo hacen", explicaba entonces.

En los próximos meses dará la bienvenida a su segundo hijo

Ahora, en este tiempo en el que esté alejado de la televisión, Iñaki López estará en las mejores manos y estará arropado por su pareja, la también periodista Andrea Ropero. La pareja, cuya historia de amor se fraguó mientras compartía plató en 'La Sexta Noche', aumenta la familia. En los próximos meses nacerá su segundo hijo coincidiendo con el décimo aniversario de su relación. Ha sido la colaboradora de ‘El Intermedio’ quien confirmó la noticia recientemente: “Se avecina un 2023 muy especial en casa... ¡Feliz Navidad para todos! #lafamiliacrece”. Lo hizo a través de una original felicitación navideña que llegaba por parte de la familia al completo en la que destacaba la presencia de unos patucos y un chupete. Por el momento, se desconoce si están esperando un niño o niña, pero lo que es seguro es que el bebé se convertirá en el mejor compañero de juegos de su hermano mayor, Roke, de 5 años.