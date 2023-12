La imprudencia de Jessica Bueno en sus primeras horas junto a Luitingo tras 'GH VIP 8'

Vídeo: Redes sociales @JessicaBueno

Jessica Bueno y Luitingo se convirtieron en los auténticos protagonistas de 'GH VIP 8' gracias a su amistad especial. Una vez que el reality de Telecinco ha llegado a su final, la modelo y el cantante han podido pasar sus primeras horas juntos sin cámaras alrededor. De hecho, ambos viajaban hasta Andalucía para pasar las navidades con los suyos. La sevillana hacía partícipe a todos de su viaje en coche hacia casa, aunque dejaba a la vista de todos una imprudencia.

José Antonio Avilés era el encargado de conducir el coche en el que viajaban Luitingo, que iba de copiloto, y Jessica Bueno, que iba en la parte trasera del vehículo, para llegar a sus casas por Navidad. En un momento dado, la modelo se abrazaba al cantante. Una acción por la que le han llovido las críticas pues no se ve en ningún momento que llevase puesto el cinturón. Ante esta aparente imprudencia, la sevillana salía al paso poco después para explicar que se había apartado durante unos segundos el cinturón del pecho y se lo había colocado en la cintura. "Cinturón siempre", insistía la ex de Kiko Rivera.

La declaración de amor de Luitingo a Jessica Bueno tras 'GH VIP 8'

Está claro que Jessica Bueno quiere dejarse llevar y ver qué pasa en los próximos días con su amistad especial con Luitingo. Ya en la casa hablaron de verse en Navidad, en Sevilla, para hacer planes juntos. En los últimos días de concurso, el cantante desveló lo que sentía por la modelo y esta última explicó que estaba viviendo como una especie de amor adolescente. Previamente, la ex de Kiko Rivera admitía que le daba miedo volver a enamorarse y pedía que la gente empatizara con ella porque el abrupto fin de su relación con Jota Peleteiro había sido muy fuerte para ella. No se arrepiente de nada porque considera que ha vivido el concurso y todo lo demás de una forma muy intensa. "He hecho lo que sentía y me he dejado llevar", insistía.

Ahora, Luitingo ha escrito una carta para explicar lo que siente por Jessica Bueno. “Respecto a “La Jessi”, deciros que la vida tira a la tierra muy de vez en cuando, personas con un ser especial y únicas. Y he tenido la suerte de encontrarme con ese tipo de ser. Estamos pasando unos días muy ajetreados, pero hartándonos de reír, juntos como siempre, felices como niños de 15 años, y cuidándonos como si fuésemos cristal”, escribía. Además, también compartía una imagen junto a la modelo en la que se les podía ver con una sonrisa de oreja a oreja. "El mejor premio que me podía haber tocado. Y encima tiene un valor incalculable", explicaba el cantante de 'Operación Camarón'.