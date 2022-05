Emma García tiene un cuerpo espectacular y cada año consigue dejar sin palabras a todo el mundo. Especialmente a la entrada del verano cuando posa en bikini, algo que acaba de suceder durante sus días de descanso en Ibiza. La presentadora se ha fotografiado desde un rincón que transmite paz y lo ha hecho con su primer posado de este 2022. Con el atardecer de fondo, un bikini anudado a su cuello, un sombrero más que favorecedor y unos pantalones que le sientan como un guante, Emma García presume de silueta en la isla pitiusa. No puede negar que está feliz, tampoco que tiene una genética envidiable, hecho que, por cierto, le han recordado sus followers. «Guapísima», «Impresionante» o «Cada día estás mejor» son solo algunos de los comentarios que reflejan el sentir general de sus seguidores.

Emma García inicia la temporada y lo hace descansando en un paraíso que le permite olvidarse del día a día junto a su familia. Esos que no le han soltado de la mano tras recibir uno de los golpes más duros que le ha asestado la vida. Cabe recordar que este será el primer verano sin su progenitor, quien falleció hace aproximadamente dos meses y quien dejó en ella un gran vacío, pero también aprendizaje. «Voy a hacer lo que él siempre me decía, sonríe, sonríe siempre. Él siempre me decía que en esta vida o ganas o aprendes, pero que nunca pierdes», dijo.

Todos los años los espectadores esperan estas publicaciones de Emma García, pues luce unos abdominales más que evidentes y que nunca pasan desapercibidos en sus redes sociales. Ya ha alcanzado más de 9000 likes y cientos de comentarios, lo que demuestra el interés que genera la vasca entre sus casi 500.0000 seguidores. En sus redes sociales suele compartir imágenes de sus looks, de su familia o de sus viajes exprés, tal y como acaba de hacer esta semana.

A sus 48 años Emma García se esfuerza con un duro entrenamiento que casi realiza a diario, pero siempre ha estado vinculada a esta disciplina. Ella misma contó que fue nadadora profesional y que, de hecho, estuvo federada un año a nivel de localidad, por lo que jamás ha sido un problema para ella implicarse en una rutina que la mantiene especialmente viva. Su impresionante tipazo deja claro que en este caso sus esfuerzos tienen su recompensa y de que con casi 50 años está perfecta.

