¡Impresionante! Anabel Pantoja publica el «trailer» de su boda con Omar Sánchez

Ya han pasado 14 días desde que celebrara su fiesta nupcial con Omar Sánchez en La Graciosa. Pero cada día siguen surgiendo nuevos detalles sobre la ceremonia. Si hace unas horas Belén Esteban publicaba fotografías inéditas del gran día, ahora ha sido la propia Anabel Pantojala que ha regalado los oídos y la vista a su legión de fans al compartir públicamente el vídeo oficial de su boda.

«Esto es solo en trailer»

«Parece una película, pero fue real», dice la sevillana en su perfil oficial de Instagram. Y aclara: «Esto es solo el trailer». Asimismo, muestra su gratitud con todos los amigos y seres queridos que fueron a su fiesta. «Gracias a todos los que nos acompañasteis y vivisteis este sueño. ¡Felicidades por esta obra de arte!».

En su espectacular vídeo se pueden ver momentos hasta ahora nunca vistos del gran día de la pareja: desde el proceso de maquillaje, los minutos previos a ponerse el traje, las caras de emoción de los invitados, el discurso de Omar, los bailes de los asistentes tras jurarse amor eterno los protagonistas, las canciones que se dedican los novios al oído tras convertirse en marido y mujer ante las personas más importantes de sus vidas.

La sobrina de Isabel Pantoja califica las imágenes como el ‘trailer’ de su boda, aunque bien podría tratarse de un spot o un cortometraje, ya que para su grabación no han dudado en contar con la ayuda técnica de un dron. Un aparato que ha inmortalizado tomas aéreas únicas y excepcionales de este día tan soñado para Anabel y su recién estrenado marido.

En las últimas horas, la gran incógnita respecto a Anabel y su pareja es conocer si por fin podrán irse de viaje para celebrar su luna de miel. «Aprovechando que me pregunta un montón de gente, tanto amigos como familia y demás, incluidos vosotros, que si nos vamos de viaje de novios, que dónde nos vamos, etc. Solo decir que no tengo ni idea. Sé que quiero irme, pero con todo esto que ha pasado hemos parado un poco», ha dicho la colaboradora de ‘Sálvame’ sobre este tema.

Anabel y Omar dejan su luna de miel en espera: «Ya miraremos dónde nos vamos a ir»

Lo cierto es que tras la muerte de doña Ana los ánimos no están en su mejor momento. Por eso no sabe aún qué decisión tomará al respecto. «Dependiendo de cómo llevemos todo eso, ya miraremos dónde nos vamos a ir, si nos podemos ir y demás», ha explicado.