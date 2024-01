La impactante foto de Toñi Moreno que nos ha dejado en shock

Este domingo 21 de enero es un día de lo más especial para Toñi Moreno. La presentadora, que siempre publica en sus redes sociales sus mejores momentos, ha compartido lo para ella es lo más bonito que le ha pasado nunca. Hoy está de celebración y es que su hija Lola cumple cuatro años. Es por eso que ha querido gritarlo a los cuatro vientos con sus más de 880 mil seguidores en Instagram Sin embargo, en un especial vídeo para felicitar a la pequeña de la casa se le ha colado una impactante e inédita fotografía de su embarazo que nos ha dejado en shock.

El emotivo vídeo de Toñi Moreno por el cumpleaños de su hija Lola

Muy dada a compartir su día a día en su perfil de Instagram, la catalana ha querido que su hija sea la protagonista absoluta en este día. La pequeña Lola se ha convertido en un pilar fundamental para Toñi y es por eso que le ha dedicado un precioso vídeo en el que recopila algunos de sus mejores momentos de sus cuatro años: desde su embarazo, cómo se movía la niña en su barriga, sus primeras fotografías, travesuras en la lavadora, momentos con sus abuelos y familiares, montando en caballo... Pero, sin duda alguna, la imagen que más ha llamado la atención ha sido una en la que posa delante del espejo con su enorme barriga y se la ve visiblemente cansada, a juzgar por la expresión de su rostro.

Toñi Moreno siempre ha explicado en numerosas apariciones televisivas y en sus redes sociales que su embarazo fue de lo más duro, de ahí la expresión en su cara en esa imagen. A pesar de que es consciente de que no es su mejor fotografía, es de lo más significativa, ya que después de todo lo que sufrió, ahora puede decir con la boca bien grande que ese duro proceso valió la pena al tenerla entre sus brazos. "Hoy hace cuatro años que llegaste a este mundo para cambiar el mío. Cada día doy gracias porque eres lo mejor que me ha pasado y me pasará nunca. Quiero ser esa madre que mereces, y que nunca sientas que te faltó amor. Te quiero Lola. Feliz cumpleaños hija", le ha escrito junto al vídeo.

Pero eso no es todo. Toñi Moreno también ha querido que la pequeña tenga un día de cumpleaños redondo. Para ello, ha decidido organizarle una fiesta de cumpleaños en su casa familiar en Sanlúcar de Barrameda. A través de sus historias de Instagram, la presentadora ha mostrado cómo ha decorado la entrada de su casa: con globos en los que se puede leer el nombre de la pequeña y flores. Una fiesta que pretende ser por todo lo alto y a la que estarán invitados amigos de la periodista, que también han felicitado a la pequeña en las redes sociales.

El duro proceso de la presentadora por ser madre

Toñi Moreno está tan orgullosa de su hija que, en su biografía de Instagram, a parte de definirse como "periodista", también lo hace como "madre de Lola". Y no es para menos, ya que el proceso que tuvo que seguir para serlo fue de lo más duro. Ella fue madre a los 46 años después de un largo proceso en el que vivió distintos abortos. "Intenté ser madre con 35 años con mis propios óvulos y no tuve mucha suerte. Llegué a tener varios abortos. Lo aparqué por trabajo y me planté en 45. Yo no quería pasar por el calvario de intentar que fuera con mis óvulos, ya que entiendo que con esa edad no tienen la calidad que deberían tener, y opté por la ovodonación", explicaba recientemente en el podcast 'Hablemos de fertilidad' de la Clínica Ginemed.