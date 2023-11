La impactante advertencia de Bárbara Rey a su hijo, Ángel Cristo Jr., sobre las drogas que había en casa

Ángel Cristo Jr. arrastra grandes traumas. Así lo refleja en sus fotos cuando era solo un niño, pues en ninguna de ellas es capaz de sonreír. Ni la relación con su madre, Bárbara Rey, ni tampoco la que forjó con su padre le dejaron un buen recuerdo. Por ello y con la única intención de sanar heridas, el hijo de la vedette y del domador de circo, ha contado su verdad en televisión. Un estremecedor testimonio en el que habla de su dura infancia y en el que cuenta incluso los malos tratos que recibió su progenitora, hechos de los que tanto él como su hermana Sofía Cristo eran testigos. Y, aunque hay muchos episodios que dejaron un gran poso en él, una de sus muchas confesiones ha calado hondo en los espectadores. Nos referimos a una sobre drogas.

Y es que Ángel Cristo Jr. cuando solo era un niño y no debía tener preocupaciones, hacía frente a episodios violentos en casa que se quedaron para siempre grabados en su memoria. "Hubo una discusión muy fuerte durante una comida y mi padre reventó una botella de vino contra la mesa de mármol, se clavó todos los cristales en la mano y empezó a salir sangre a chorros, que llegó hasta el techo. Se puso a insultar a mi madre, echándole la culpa", dice sobre una de las noches vividas en su casa de la urbanización de La Moraleja (Madrid). En otra ocasión recuerda que su padre incluso arrastró a Bárbara por toda la casa hasta la calle. Un auténtico infierno que se recrudeció cuando vivieron con la única compañía de su padre.

Ángel Cristo Jr. revela que cuando vivieron con su madre "había en casa drogas, alcohol y prostitutas"

Ángel Cristo echó a Bárbara Rey de la casa que compartían, lo que marcó un antes y un después para ellos, ya que su padre se enroló en una espiral de autodestrucción. "Mi padre echa a mi madre de casa, nos quedamos a vivir con mi padre. Mi padre está trabajando en el circo y cuando no estaba en el circo, estaba en casa drogado y borracho. En casa había drogas, alcohol, prostitutas. Nosotros no cogimos piojos en el colegio, los cogimos en casa", explica Ángel Cristo Jr con gran dolor. Días y noches en los que a él y a su hermana les tocó lidiar con complicadísimas situaciones en las que fueron advertidos por su madre, eso sí, de un modo un tanto llamativo.

Bárbara Rey a sus hijos, según Ángel Cristo Jr.: "Tenéis que tocarlo con la puntita de la lengua y si se os duerme, es cocaína"

"Cuando tengo 7-8 años, ya me empiezan a explicar que “papá toma una cosa blanca que no es buena, que es malísima”. Mi padre era muy descuidado y dejaba restos de cocaína en el baño. Y el miedo de mi madre era que tocáramos algo, nos lo metiéramos en la boca. Que tampoco era muy coherente, porque nos decía: “si no sabéis lo que es, tenéis que tocarlo con la puntita de la lengua y si se os duerme, es cocaína, es malísimo. Eso malo", relataba Ángel Cristo en '¡De viernes!'.

Fue poco después cuando Bárbara Rey peleó sin descanso para recuperar la custodia de sus hijos, años que tampoco resultaron fáciles para Ángel por el acoso continuo que recibió por parte de compañeros en su etapa escolar. "Cuando eres un niño, el malo era mi padre. Te haces mayor y empiezas a ver que tu madre empieza a contar lo que ha sido su vida. Hablo de los 90. Yo iba al colegio, tenía compañeros, profesores (...) No es fácil que te digan que se hacen pajas con fotos de tu madre", finaliza. Ahora es consciente de que todas estas bombas no le acercarán a su familia, una relación que está más tensa que nunca.