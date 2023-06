Imanol Arias, sobre sus problemas con Hacienda: "Ya se acabó todo esto"

Imanol Arias lleva años haciendo frente a una pesadilla que ya está cerca de llegar a su fin: sus problemas con la Agencia Tributaria. El actor y compañera de 'Cuéntame cómo paso', Ana Duato, han estado acusados de cometer hasta siete delitos fiscales contra la Hacienda Pública, cometidos supuestamente entre 2009 y 2015. "Finalmente tenéis toda la razón, ya se acabó todo esto", ha destacado durante un acto celebrado en Madrid. "Estoy contento y tranquilo". No se pierda el vídeo para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

Lo cierto es que Imanol Arias nunca ha tenido reparos en hablar públicamente de las acusaciones que han pesado sobre él. “No debo nada de dinero. Muy tranquilo, porque alguna vez tendrá que salir", dijo en una entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero', en 2021. "Yo ya tengo mis deudas liquidadas con Hacienda según Hacienda, por tanto no debo nada", decía.

"Solamente me van a castigar como niño malo. No sé si me van a dar con una regla, si me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque parece que no hay materia", añadía. "Pero bueno, estoy esperando tranquilo. El problema es que es muy largo y hasta que no sale todo, la gente siempre tiene la sensación de que algo pasa, de que no está bien, pero no es así”, decía. Es muy largo y hasta que no pase todo".

Ana Duato, por su parte, también se ha pronunciado sobre el proceso judicial, por el que se enfrenta a una condena de 32 años de cárcel por presunto fraude. Anticorrupción sigue de cerca el “Caso Nummaria” y ella sigue sin dar crédito. “No puedo entender cómo alguien como yo, que siempre ha pagado sus impuestos y que no debe ni un céntimo a Hacienda, lleva tantos años en esta situación”, ha contado al diario 'La Razón'. "Me siento indefensa. Si no me llaman a declarar, no me dan la oportunidad de defenderme”.