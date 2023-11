Imanol Arias estalla ante los rumores que le relacionan con su profesora de yoga

Video de Europa Press

Imanol Arias no solo es noticia por formar parte del elenco de actores que esta temporada van a poner punto y final a la serie 'Cuéntame cómo pasó' tras 22 años encarnando al personaje de Antonio Alcántara. También se le ha visto muy bien acompañado, estos días, y se le ha relacionado sentimentalmente con una profesora de yoga que se llama Nuria Gutiérrez. Pero cuando los periodistas se han acercado a él, en plena calle, para preguntarle sobre el tema no ha ocultado su enfado. "Os ganáis muy bien la vida, como yo, inventando historias que no existen, chicos, gracias", aseveró con firmeza.

El actor se separó hace dos años de Irene Meritxell

Con una expresión seria y concisa, declaró ante la insistencia del periodista: "¡No! ¿Cómo voy a decir algo? Hombre". Esta postura resuelta mostró su clara intención de mantener su privacidad lejos del escrutinio público. Finalmente, en una escena en la que no sabía exactamente adónde dirigirse, Imanol Arias se retiró acompañado de un grupo de amigos, con quienes paseaba por la calle.

Recordemos que el actor se separó, hace dos años, de Irene Meritxell y es ahora cuando han surgido rumores que lo han vinculado con Nuria Gutiérrez de Cos, empresaria y fundadora de "Respira Profundo", un centro de yoga ubicado en Valladolid, que ofrece una diversidad de talleres, cursos y retiros espirituales.

Imanol Arias, quien acudió inicialmente a la práctica del yoga para mitigar ciertas dolencias de espalda, habría empezado una bonita relación de amistad con Nuria. Y, con el paso del tiempo, una cosa llevó a la otra y apareció el amor. No obstante, la reacción de Imanol ante las preguntas del periodista sobre esta supuesta relación con Nuria sugiere que, tal vez, las cosas no sean tal como se podría suponer. El actor se ha mostrado firme a la hora de confirmar o negar estos rumores, manteniendo así la incertidumbre sobre el verdadero estado de su corazón.