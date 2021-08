Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, aprovechó que su chica estaba fuera de casa para invitar al enemigo de la familia, Alejandro Albalá. Eso sí, no se han escondido y han querido dar envidia a todos a través de las redes sociales con sus planes

Omar Sánchez está aprovechando el tiempo perdido tras su paso por ‘Supervivientes’, pero no lo hace precisamente con su novia y futura mujer, Anabel Pantoja, sino con esa otra persona que no es del agrado de esta y que, de hecho, se ha posicionado en numerosas ocasiones como el enemigo de la familia: Alejandro Albalá. El surfista ha hecho muy buenas migas con el exmarido de Chabelita Pantoja durante el concurso y poco o nada le importa que no haya sabido atesorar una amistad con su novia o con la familia de esta, pues lo que Albalá le ha demostrado durante los últimos meses vale mucho más. Es por ello que no ha tenido reparo alguno en aprovechar que su chica no estaba en casa para invitar a su ‘enemigo’ a disfrutar de los placeres que le ofrece la isla de Gran Canaria y, a juzgar por las imágenes, han sabido aprovechar al máximo la ausencia de la colaboradora de ‘Sálvame’ con grandes planes.

Anabel Pantoja siempre ha tenido cierta inquina contra Alejandro Albalá y es que cree que él está en televisión por haber hecho daño a su familia, más allá de su matrimonio fugaz con Chabelita Pantoja. El cántabro ha jugado sus cartas y ha sabido ganarse el afecto de Omar Sánchez, pero no de Anabel, que ya le ha dejado claro que no estará invitado a su boda, por mucho que su chico diga lo contrario, pues su presencia podría incomodar a miembros de su familia cuya importancia en el evento es vital. Alejandro se resiste a aceptar esto y promete que moverá sus hilos para hacerse un hueco en dicha celebración. Al parecer, ya ha comenzado.

Vídeo: Instagram

Si Anabel Pantoja ha dejado claro que no quiere ni ver a Alejandro Albalá, su chico ha cumplido a rajatabla esta normativa y ha evitado un incómodo encuentro. Eso sí, Omar Sánchez ha invitado a su amigo de ‘Supervivientes’ a disfrutar de unos días de disfrute por su isla, amenizando sus planes con sesiones de surf, risas y confidencias en la playa recordando cómo malvivían en el reality de Honduras y también dando buena cuenta de la propuesta gastronómica canaria. Todo planazos mientras Anabel Pantoja hace frente a las polémicas de su familia tras el concierto de su tía, Isabel Pantoja, y la repercusión de sus pullitas a Kiko Rivera e Irene Rosales.

Mientras ella sufre su calvario personal, Omar Sánchez se lo pasa en grande con un enemigo íntimo de la familia, Alejandro Albalá. Veamos las fotos para descubrir qué han hecho y cómo le han dado envidia a Anabel Pantoja desde la distancia: