Rosa Benito, Gloria Camila, Ana María Aldón y Carmen Ortega Cano. Cuatro mujeres, una familia y muchas incógnitas. Este lunes, la ex mujer de Amador Mohedano compartía una imagen con sus seguidores de un curioso encuentro familiar. Una quedada de mujeres aparentemente sin importancia que, sin embargo, ha suscitado un considerable interés mediático. Las palabras que Rosa Benito adjuntaba a la instantánea han sido las responsables de estos interrogantes: “Lo importante en una familia no es vivir juntos si no estar unidos”, escribía la colaboradora televisiva.

Semana se ha puesto en contando con las protagonistas de la historia y sus relatos han esclarecido el porqué de este inefable encuentro. Con la cautela y educación que le caracteriza, Ana María Aldón cuenta a este digital los motivos de esta reunión: “Son encuentros que tenemos de vez en cuando. No celebrábamos nada en especial. Todos los años nos hemos reunido un par de veces o tres”, afirma la mujer de José Ortega Cano.

Sin embargo, la convulsa situación que acontece a la familia Carrasco-Mohedano -teniendo como protagonista a Rocío Carrasco, Antonio David y Rocío Flores– hace presagiar un motivo oculto tras esa publicación. Según declaraciones de Ana María Aldón, nada más lejos de la realidad. La esposa del torero asegura la inocuidad de la historia: “Ayer se subió una foto, pero sin ninguna intención. Otras veces nos juntamos y no subimos fotos”. Además, admite que, aunque se trate de una imagen pública de homogeneidad familiar, lo cierto es que siempre han estado cerca: “Nosotras siempre hemos estado unidas. Estamos en un momento muy bueno, la verdad”.

Por su parte, Carmen Ortega Cano, hermana del diestro y mujer de Aniceto, ofrece la misma versión que su cuñada: “Esto se hace muy a menudo. No es que sea nuevo ahora. Lo hemos hecho más veces”.