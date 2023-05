Raquel Bollo está viviendo unos días complicados. Después de que el equipo médico de 'Supervivientes' decidiera que Manuel Cortés debía de viajar a España para recuperarse de sus problemas de salud, la sevillana casi no se separa de él. De hecho, SEMANA ha captado una imagen de ella en el Hospital Universitario Virgen del Mar en Madrid, donde su hijo continúa ingresado.

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' dedica sus días a estar junto a su hijo. Llevaba sin verlo muchos meses y ahora que se encuentra en el hospital no se separa de él. Y más en sus circunstancias, ya que está intentando superar el problema de salud que le obligó a abandonar el programa de superviviencia. Raquel pasa las horas en el interior de la habitación, pero para desconectar y tomar el aire, no duda en salir al exterior.

La sevillana toma el aire en las inmediaciones del hospital

SEMANA ha podido captar una imagen de la sevillana en las escaleras de la entrada al hospital. Durante un ratito de la tarde de este miércoles, Raquel Bollo se sentaba para hablar con alguien por teléfono. Lo hacía con la mascarilla en la mano -sigue siendo obligatoria en los centros médicos- y con ropa cómoda. Con un pantalón ancho azul marino y una sobrecamisa vaquera, Raquel sigue al lado de su hijo.

El hecho de que su hijo esté ingresado obliga a Raquel Bollo a permanecer en Madrid. Pero no solo eso. Y es que la que fuera colaboradora de 'Sálvame' está siendo la defensora de sus hijos. Su hija Alma continúa en Honduras, por lo que tiene que seguir acudiendo al plató para defenderla. Eso le obliga a estar en la capital para acudir varios días a la semana al plató.

Manuel Cortés continúa ingresado en el hospital

Manuel Cortés sigue ingresado en el hospital. El concursante sufre de una acumulación de heces en la zona del colon lo que le provocaba fuertes dolores estomacales, que imposibilitaron su estancia en los Cayos Cochinos. A su regreso a España, que fue inmediata, el hijo de Raquel Bollo ha tenido que ser ingresado en un hospital para tener su dolencia más controlada y recuperarse lo antes posible.

"Bien, bien, estoy mejor, Carlos. Me emociono mucho al ver los vídeos y escucharos hablar pero ya me he propuesto no llorar más", comenz diciendo visiblemente emocionado por todo lo que ha ocurrido en los últimos días. " Y como tú dices, con alegría. Me ha tocado. Por mucho que no sé si a la gente le gustará o no pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir", añadía el concursante.

"Y nada, mi sueño de ser un superviviente nato siempre lo he tenido y cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente enténtendereis muchas cosas", decía. Ahora, tras despedirse de los Cayos Cochinos su único deseo es recuperarse