La imagen de Daniel Sancho comprando un cuchillo

El caso de Daniel Sancho no solo está copando la actualidad mediática de nuestro país, también en Tailandia está generando un importante interés. El hijo de Rodolfo Sancho ha confesado ser el autor del crimen. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", estas son las declaraciones que recoge la agencia Efe. La televisión tailandesa ha mostrado unas imágenes en las que se ve al joven comprando diversos utensilios, entre ellos, bolsas y un cuchillo.

El chef, de 28 años, que llevaba una vestimenta informal, fue captado por la cámara de seguridad de un supermercado. Se encontraba solo y adquirió un cuchillo de gran tamaño -estilo carnicero-, tal y como se observa en el vídeo difundido. Las imágenes datan del pasado martes, 1 de agosto.

Las declaraciones de Daniel Sancho

En las últimas horas se ha dicho que víctima y presunto asesino podrían haber mantenido una relación sentimental, algo que el español ha negado. "Me engañó, me hizo creer que quería hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", ha afirmado en dependencias policiales. En la conversación que ha mantenido con Efe, el chef subraya que no ha sido coaccionado. "Nadie me ha pegado ni me ha hecho daño".

Este mismo lunes, 7 de agosto, Daniel Sancho pasará a disposición judicial. El mismo día en el que está previsto que Rodolfo Sancho aterrice en el país asiático. El popular actor ha emitido un comunicado en el que solicita "máximo respeto" y recalca que se trata de unos "momentos delicados y de máxima confusión". Asimismo pide cautela a los medios de comunicación para que se abstengan de publicar cualquier juicio precipitado que "pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".