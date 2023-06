La imagen que confirma que Bertín Osborne sí va en serio con su novia, Marlises

La relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. La pareja vuelve a protagonizar una fotografía en la que comparten tiempo con unos amigos, demostrando que van en serio. Era la propia Marlises, como se la conoce, la que presumía del momento ante todo sus seguidores. En ella felicita a su amigo por su cumpleaños y aparece justo al lado el presentador de Telecinco. Aunque no llega para justo ser uno de los protagonistas de la instantánea, aparece justo al lado.

Marlises fue la primera en confirmar que habían iniciado algo, pero el cantante rápidamente lo negó. Nunca se ha referido a ella en esos términos ante los medios, simplemente es una amiga. Son varias las ocasiones en que la pareja ha sido captada por los medios. En la edición papel de SEMANA pudiste ver, por ejemplo, unas fotos de ambos en Sevilla. Allí se disponían a pasar un fin de semana juntos y, una vez más, esquivaban pronunciarse. "Vengo a ver a una amiga, sí", puntualizó a los reporteros que allí los encontraban. dispuestos a pasar un fin de semana juntos.

Bertín Osborne y Marlises se pronuncian ante los medios de forma diferente

El pasado mes de abril, tras confirmar a 'Y ahora Sonsoles', que estaban juntos, los reporteros buscaron la respuesta de Bertín Osborne. Se buscaba que hiciera, de alguna forma, oficial el comienzo de la relación con Marlises. Fue finalmente en Hola cuando sacó a todo el mundo de dudas: "Ni es mi novia, ni estoy enamorado". Dos versiones totalmente opuestas que generaban aún más dudas de lo que realmente sucedía entre ambos. Tras esta última fotografía, y otros encuentros, la relación ya estaría más que confirmada. Todo esto no quita la buena relación que mantiene con su ex pareja Fabiola Martínez. La separación de la pareja se confirmó en enero de 2021 y, desde entonces, mantienen un estrecho contacto. Con ella derrochó complicidad el pasado 17 de junio en un evento de la fundación que los dos crearon. Se trataba de un tardeo solidario de la llamada "Fundación Bertín Osborne". Allí no dudaron en ningún momento en posar ante las cámaras junto a sus hijos, que estuvieron presentes, y otros rostros muy conocidos.